Ministro Mañalich refuerza llamado a cumplir medidas para combatir el coronavirus: “Hay que asumir que cualquier persona es positiva mientras no se demuestre lo contrario”

Al finalizar su balance diario de hoy, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo un nuevo llamado a la población para lograr combatir el coronavirus, que de acuerdo a los últimos reportes ya suma más de 43 mil contagiados en todo el país y 450 personas fallecidas.

“Yo sé que estar en la casa solo es una casa solo es una cosa muy difícil, pero la inmensa mayoría de los chilenos está haciendo el trabajo que le corresponde. Sin el trabajo de cada cual no vamos a lograrlo. Necesitamos a acentuar esta labor de contención de freno al virus, mientras la capacidad hospitalaria crece para atender a todos los que lo necesiten", dijo el secretario de Estado

En esa misma línea, aseguró que hay que poner el esfuerzo en un pilar de la salud pública para evitar la propagación de los contagios. “Cómo hacemos para que no me contagie y yo no contagie a otros, esto significa algo súper duro, significa asumir que cualquier persona que yo veo, que se encuentre conmigo, es positiva para coronavirus mientras no se demuestre lo contrario. Y en el sentido complementario: yo como contacto para otros soy potencialmente infectante en todo momento”, dijo.

“Si no lo entendemos todos los otros pueden infectarme y yo puedo infectar a otros incluso a mis seres queridos. Tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que exigirnos entre todos, este desafío no tiene precedentes y la generosidad, el corazón, que tenemos que poner en este esfuerzo no tiene precedentes en lo que Chile nos ha pedido en las últimas décadas”, agregó.

Por este motivo, sostuvo que "toda posibilidad de éxito descansa en medidas tan simples como guardar la distancia, no ir a ver al abuelito, entregarle la comida detrás de la puerta. Medidas que todos sabemos que han sido repetidas y si alguien no las cumple, no es porque no las sepa, es porque en definitiva no quiere cumplirlas”.