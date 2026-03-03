Ministro Montes afirma que ha “tenido bastante dificultad” para conversar con Poduje sobre la reconstrucción en Viña del Mar

Queda poco más de una semana para que asuma el nuevo gobierno, por lo que los ministros han estado haciendo sus balances y traspasos de carteras para la próxima administración.

En ese marco, el ministro Vivienda, Carlos Montes, reconoció hace unos días en La Tercera que “el tema de la reconstrucción ha sido tremendamente difícil. El ministerio tiene 43 reconstrucciones en su cargo, no es una”.

Esto, a propósito de las críticas que ha recibido por la tardanza en la reconstrucción de Viña del Mar tras el megaincendio que afectó a la comuna en febrero de 2023, donde 137 personas fallecieron y 4.609 viviendas resultaron dañadas.

En diálogo con Tele13 Radio, Montes aseguró que “todas” las reconstrucciones “tienen complejidades distintas”.

En ese sentido, señaló que han “tenido bastante dificultad para conversar sobre el tema de reconstrucción con el (próximo) ministro (Iván) Poduje , porque él tiene una cierta visión de lo que nosotros decimos”.

Con ello, planteó que sería necesario que Poduje “al menos oiga a la gente que ha estado haciendo la reconstrucción de Viña. Él tiene una forma de ser que es distinta, el estilo, la forma, pero no hemos podido construir un diálogo hasta el momento en el tema de reconstrucción de Viña”.

“Reconocemos que han habido cosas que se podrían haber hecho de otra manera, y que las familias todavía siguen muy necesitadas, pero esto no ha sido por no trabajar", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que el retraso “no ha sido porque los funcionarios le pongan el mayor empeño, ha sido por los hechos, impuestos, y a veces por la dificultad para ponerse de acuerdo en otra alternativa”.