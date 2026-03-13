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    Ministro Rabat: “No he firmado ningún indulto”

    “No hay una agenda pro-delincuencia, por el contrario", afirmó el titular de Justicia, respondiendo a cuestionamientos de oposición por la materia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El ministro de Justicia, Fernando Rabat, realizó este viernes su primera visita a terreno al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y dialogó con la prensa al finalizar esa actividad.

    Ante la inquietud de periodistas sobre la voluntad del Presidente José Antonio Kast de otorgar indultos a carabineros y militares condenados por hechos vinculados a la crisis del 18 de octubre de 2019, el ministro Rabat indicó que el tema fue abordado por La Moneda en la vocería que se realizó luego de la reunión de gabinete que se llevó a cabo temprano en la sede de gobierno.

    “Existen procedimientos y análisis de antecedentes que se efectúan antes de cualquier indulto. Y como bien señaló ayer el Presidente de la República, son situaciones que se analizan y estudian caso a caso”, puntualizó el titular de Justicia.

    En su vocería en La Moneda, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, defendió el anuncio de los indultos a uniformados, afirmando que “en el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”.

    Rabat, en tanto, descartó que su cartera haya ya visado un beneficio de este tipo.

    “No he firmado ningún indulto”, precisó.

    Por otro lado, la autoridad de gobierno respondió al planteamiento que hizo la senadora Fabiola Campillai al manifestar su rechazo a los indultos.

    La senadora ofició a la cartera de Justicia para que informe sobre el caso del capitán de Ejército José Faúndez, que sería el primer indultado.

    “No hay una agenda pro-delincuencia, por el contrario. El día miércoles en que se asumió el gobierno, el Presidente de la República dispuso las primeras medidas mediante la suscripción de decretos e instrucciones presidenciales, precisamente para combatir la delincuencia, que es uno de los objetivos que persigue este gobierno de emergencia”, recalcó el ministro Rabat.

    Más sobre:GobiernoJusticiaJosé Antonio Kast18-OFernando RabatFabiola CampillaiJosé FaúndezMara Sedini

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