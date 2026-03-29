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    Minutos de silencio y señales de duelo: Colegio de Profesores llama a manifestarse por crimen de inspectora en Calama

    “Como trabajadores de la educación tenemos que levantar la voz, que no sea en vano esta terrible muerte de una compañera en su lugar de trabajo", planteó el presidente del gremio, Mario Aguilar.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Velatón a inspectora en Calama. PEDRO TAPIA/ATON CHILE

    En torno al asesinato de María Victoria Reyes (59), inspectora de un establecimiento educacional en Calama, el directorio nacional del Colegio de Profesores extendió una convocatoria a nivel nacional para manifestarse pacíficamente.

    Esto, debido a que durante el pasado viernes un estudiante de 18 años atacó con un arma blanca a alumnos y funcionarios en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. Es ahí, cuando Reyes fue agredida y falleció en el lugar.

    Velatón a inspectora PEDRO TAPIA/ATON CHILE

    Ante la muerte de la inspectora, el gremio docente se adhirió a una convocatoria de los directorios comunales de Calama, San Pedro de Atacama y Tocopilla.

    El llamado, según dicen, es realizar, durante el lunes 30 y/o martes 31 de marzo, un minuto de silencio al inicio de la jornada escolar, asistir vestidos de negro como señal de duelo, disponer de globos negros en los recintos y manifestarse pacíficamente en el frontis de cada recinto escolar en la mañana.

    El comunicado del directorio nacional señala también que “cada unidad educativa queda en libertad de disponer otras actividades para sumar iniciativas”.

    “Como trabajadores de la educación tenemos que levantar la voz, que no sea en vano esta terrible muerte de una compañera en su lugar de trabajo. Esto tiene que parar. No más violencia en las Escuelas. Queremos seguridad en nuestros lugares de trabajo y seguridad para nuestras niñas y niños”, planteó el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar Arévalo.

    Lee también:

    Más sobre:Colegio de ProfesoresCalamaMario AguilarMaría Victoria ReyesRegión de AntofagastaHomicidioInspectora de Calama

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