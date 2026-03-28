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    Colegio de Profesores pide no recortar recursos a Educación tras crimen de inspectora en Calama

    El presidente del colectivo dijo que este hecho tiene que llevar a la reflexión a las autoridades, ya que un menor presupuesto significaría tener menos profesionales y menos programas de apoyo.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este sábado, el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar dijo que conversó con la ministra de Educación, María Paz Arzola en que le expresó que como colectivo estaban disponibles para colaborar en la elaboración de un Plan de Convivencia Escolar.

    Esto a raíz de lo ocurrido este viernes en Calama en que un estudiante de cuarto medio dio muerte a una inspectora de su colegio e hirió a cuatro otras personas con un arma blanca al interior del recinto educacional.

    Desde ese lugar, la ministra Arzola junto a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, dijeron que darán urgencia al proyecto que busca, entre otros puntos, permitir a colegios reforzar la seguridad como por ejemplo con pórticos detectores de metales.

    Respecto al homicidio por parte del estudiante hacia la funcionaria del colegio, Aguilar dijo que “es una situación extrema, obviamente límite, que tiene que significar un antes y un después. Ya, nosotros veníamos alertando hace mucho tiempo respecto de esta escalada de violencia”.

    Al mismo tiempo que comprometió su disposición a apoyar al Ministerio de Educación con este nuevo plan, también pidió que este “debe considerar no únicamente una cuestión punitiva, castigo, sanciones, pórticos, aunque en algunas ocasiones eso es necesario, sino que por sobre todo debe considerar la integralidad del problema”.

    Según Aguilar, es necesario repensar en un nuevo sistema de escuela. “Donde se permita un trabajo más personalizado, donde la educación emocional, lo social tenga un espacio central, donde no estemos solamente compitiendo por subir unos puntos en las pruebas estandarizadas ni por tratar de ganarle al colegio del lado en el ranking”, mencionó.

    Además, ante los anuncios de recortes por parte del Gobierno en diversos ministerios, advirtió que “cuando se está hablando de bajar recursos en educación, lo que significa en términos prácticos es menos profesionales de apoyo, cursos con más estudiantes en la sala de clases, recortar programas de apoyo y complemento que son necesarios”.

    Y añadió que “yo creo que este hecho tiene que llevar a la reflexión a las autoridades. En educación no se necesitan menos recursos, se necesitan más recursos.”

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    Más sobre:Mario AguilarColegio de ProfesoresMineducMaría Paz ArzolaEducaciónCalamaConvivencia Escolar

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