SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Minvu en tribunales: el CDE ha debido representarlo en 19 juicios por $112 mil millones en los últimos 5 años

    El Consejo de Defensa del Estado identifica casi una veintena de constructoras que han iniciado litigios contra Vivienda. De ellos, 15 arrancaron bajo la administración de Carlos Montes en la cartera.

    Por 
    Luciano Jiménez
    8 DE FEBRERO 2010. Fachada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Serrano 15, Santiago. Fotografias : Andres Morales Poll./La Tercera Andres Morales Poll

    En la reunión bilateral que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sostuvo con su sucesor, Iván Poduje, también participó la actual jefa de finanzas de la cartera, Vania Navarro. Y es que el tema de las deudas que el Minvu tiene con empresas constructoras y proveedoras del Estado -avaluadas en US$ 130 millones por Montes en octubre pasado- ha sido un flanco de críticas a una gestión también marcada por reproches por la reconstrucción en Valparaíso.

    Y aunque durante el último tiempo desde el Minvu han desestimado los pasivos que tienen con los proveedores y argumentado que ya está en proceso de solución, hay otra arista sobre la mesa, considerando que varias empresas constructoras han acudido a la justicia para cobrar deudas o distintos perjuicios.

    El Consejo de Defensa del Estado.

    De hecho, durante los últimos cinco años el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha representado al Minvu en la defensa de un total de 19 demandas de constructoras, por un total de $112.171.136.760. Así se desprende de una solicitud por Ley de Transparencia de La Tercera al Minvu derivada al CDE, en cuya respuesta se incluyen causas por materias como deudas, cobros y perjuicios, entre otras.

    Desglosado por la categoría de las demandas, la mayoría son por indemnización de perjuicios o nulidad de derecho público ($109.169.910.392), seguido por verificación de créditos ($2.850.671.966).

    La mayor demanda ha sido de la empresa Inmobiliaria Punta Piqueros el 2023 por el proyecto de hotel en Concón del cual se acusa una cuantía de $89.330.975.000. La constructora acusó que siguió los permisos, pero que estos fueron declarados ilegales y por ello el bullado hotel quedó en una especie de limbo.

    La segunda mayor demanda es de la Inmobiliaria O’Brien por $6.510.711.266 en la que acusa que siguió los permisos de un proyecto en Vitacura, pero que luego estos fueron revertidos, generando por ello un perjuicio.

    El ministro de Vivienda, Carlos Montes, y su sucesor Iván Poduje.

    La mayoría de las causas son en Santiago (10), seguido por Temuco (3) y Valparaíso (2).

    Otras sociedades llamativas que han demandado al Minvu son la Fundación Urbanismo Social, que en junio del 2024 solicitó su quiebra en medio de indagadatorias en su contra por los líos de plata del “Caso Convenios”. La demanda en el 2° Juzgado Civil de Temuco es por resolución de contrato por un total de $27.348.399.

    Desde el Minvu no se refirieron al tema, pero muchas de las causas -que siguen en curso- podrían no necesariamente terminar con implicancias económicas directas para el Estado.

    En la cartera liderada por Montes también han sido cuestionados por uno de los sistemas de pago a sus empresas proveedoras, llamado confirming, de Banco Estado. A través de él las empresas adelantan pagos previo cobro de intereses. El tema es que dichas compañías señalan que han recurridoa esta figura porque el ministerio se ha atrasado en sus pagos regulares.

    El tema de las arcas fiscales del Minvu asoma como una materia de preocupación para la próxima administración, considerando que el futuro ministro Poduje debe hacerse cargo de la reconstrucción en la zona centro sur, que él mismo tiene avaluada en US$648 millones.

    Más sobre:Ministerio de Vivienda y UrbanismoMinvuConsejo de Defensa del EstadoConstructorasViviendasProveedores del Estado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    A un mes del “estallido socialista”: el rencor que acumula el PS con Boric que propició la fractura en la alianza

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    2.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    3.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    4.
    Cercano a Frontaura y Ebensperger: Rabat ficha al abogado Patricio Cuevas en la codiciada División Judicial

    Cercano a Frontaura y Ebensperger: Rabat ficha al abogado Patricio Cuevas en la codiciada División Judicial

    5.
    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana
    Chile

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma
    Negocios

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025
    El Deportivo

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry definen el paso a las semifinales del ATP de Buenos Aires en el tercer set

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca
    Mundo

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles