“Son procesos distintos”: Montes llega al Biobío por incendios y descarta comparación con reconstrucción en Valparaíso

La mañana de este domingo llegó a Penco, en la región del Biobío, el ministro de Vivienda Carlos Montes para asistir a una serie de reuniones de coordinación por la emergencia que enfrenta la región del Biobío por los incendios forestales, que han dejado miles de damnificados y más de 20 personas fallecidas.

Antes de entrar a la reunión, el secretario de Estado abordó el trabajo que vendrá ahora tras la toma de las llamadas fichas FIBE y de la ficha 2, que evalúa específicamente el daño a viviendas.

“ Durante estos días hemos estado preparando la etapa que viene ahora. Ya hemos logrado algunos pasos importantes . Anoche a las 9 de la noche ya teníamos 1150 fichas 2. O sea que hay un equipo muy sólido, con mucha experiencia que ha trabajado con mucho rigor”, señaló el jefe de la cartera de vivienda.

Montes también fue consultado respecto a la comparación que existe con el proceso de reconstrucción en Valparaíso, luego de los megaincendios de 2024 que afectaron a las comunas de Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso e Viña; y que dejaron una gran pérdida material y 138 personas fallecidas.

“ Los procesos son distintos, las realidades son distintas . Si usted analiza lo que es Valparaíso, las características geográficas, las características jurídicas de las propiedades, tiene otra situación mucho más exigente. Ahí además se fueron desarrollando soluciones individuales, principalmente del grupo y subgrupo”, explicó el ministro.

“Acá hay realidades que esperamos que se puedan enfrentar globalmente. Ríos de Chile, por ejemplo, requiere una solución para 720 familias y un conjunto de medidas para las 700 familias. Es un ejemplo, cosa que no se podía hacer allá”, agregó sobre la comparación entre los procesos de Valparaíso y ahora en Biobío.

En sus declaraciones, Montes también señaló que durante este domingo estarían visitando distintos lugares afectados por los incendios forestales.