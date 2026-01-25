SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Son procesos distintos”: Montes llega al Biobío por incendios y descarta comparación con reconstrucción en Valparaíso

    El ministro de Vivienda llegó este domingo a Penco para sostener una serie de reuniones con las autoridades en la zona y poder recorrer los lugares más afectados por la emergencia, que dejó a miles de damnificados y más de 20 fallecidos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Montes llega al Biobío por incendios forestales y aborda comparación con reconstrucción en Valparaíso: “Los procesos son distintos” MARIO TELLEZ

    La mañana de este domingo llegó a Penco, en la región del Biobío, el ministro de Vivienda Carlos Montes para asistir a una serie de reuniones de coordinación por la emergencia que enfrenta la región del Biobío por los incendios forestales, que han dejado miles de damnificados y más de 20 personas fallecidas.

    Antes de entrar a la reunión, el secretario de Estado abordó el trabajo que vendrá ahora tras la toma de las llamadas fichas FIBE y de la ficha 2, que evalúa específicamente el daño a viviendas.

    Durante estos días hemos estado preparando la etapa que viene ahora. Ya hemos logrado algunos pasos importantes. Anoche a las 9 de la noche ya teníamos 1150 fichas 2. O sea que hay un equipo muy sólido, con mucha experiencia que ha trabajado con mucho rigor”, señaló el jefe de la cartera de vivienda.

    Montes también fue consultado respecto a la comparación que existe con el proceso de reconstrucción en Valparaíso, luego de los megaincendios de 2024 que afectaron a las comunas de Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso e Viña; y que dejaron una gran pérdida material y 138 personas fallecidas.

    Los procesos son distintos, las realidades son distintas. Si usted analiza lo que es Valparaíso, las características geográficas, las características jurídicas de las propiedades, tiene otra situación mucho más exigente. Ahí además se fueron desarrollando soluciones individuales, principalmente del grupo y subgrupo”, explicó el ministro.

    Acá hay realidades que esperamos que se puedan enfrentar globalmente. Ríos de Chile, por ejemplo, requiere una solución para 720 familias y un conjunto de medidas para las 700 familias. Es un ejemplo, cosa que no se podía hacer allá”, agregó sobre la comparación entre los procesos de Valparaíso y ahora en Biobío.

    En sus declaraciones, Montes también señaló que durante este domingo estarían visitando distintos lugares afectados por los incendios forestales.

    Lee también:

    Más sobre:Carlos MontesMinvuPencoBiobíoViviendaReconstrucción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a uno de los presuntos autores de balacera en Cerro Navia que dejó a dos personas heridas

    Al menos tres fallecidos tras incendio registrado en Cerro Placeres en Valparaíso

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    Alex Pretti, el enfermero descrito como “bueno” y “amable” que murió a manos de ICE en Minneapolis

    Municipios de la RM envían nueve camiones con ayuda a damnificados en Ñuble y Biobío

    Deslizamiento de tierra en Indonesia deja al menos nueve muertos y 81 desaparecidos

    Lo más leído

    1.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    2.
    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: “Para que no haya vuelta atrás”

    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: “Para que no haya vuelta atrás”

    3.
    57.584 niños, niñas y adolescentes muestran una “trayectoria de riesgo” de acuerdo a informe del Ministerio de Seguridad

    57.584 niños, niñas y adolescentes muestran una “trayectoria de riesgo” de acuerdo a informe del Ministerio de Seguridad

    4.
    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

    Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga de España

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga de España

    Detienen a uno de los presuntos autores de balacera en Cerro Navia que dejó a dos personas heridas
    Chile

    Detienen a uno de los presuntos autores de balacera en Cerro Navia que dejó a dos personas heridas

    Al menos tres fallecidos tras incendio registrado en Cerro Placeres en Valparaíso

    “Son procesos distintos”: Montes llega al Biobío por incendios y descarta comparación con reconstrucción en Valparaíso

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década
    Negocios

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    El lado A de Daniel Mas: Su historia empresarial

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Chile hace historia y clasifica a su noveno Mundial de balonmano consecutivo
    El Deportivo

    Chile hace historia y clasifica a su noveno Mundial de balonmano consecutivo

    Llega fresco a cuartos: Novak Djokovic avanza en el Abierto de Australia sin jugar tras retiro de su rival

    En Perú festinan con la goleada propinada a la U: “Universitario aplastó; fue claramente superior”

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro
    Mundo

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    Alex Pretti, el enfermero descrito como “bueno” y “amable” que murió a manos de ICE en Minneapolis

    Deslizamiento de tierra en Indonesia deja al menos nueve muertos y 81 desaparecidos

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur