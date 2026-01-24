SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    SML entrega nuevos cuerpos e identifica a la totalidad de las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío

    Los peritajes en zonas críticas concluyeron sin nuevos hallazgos, mientras Fiscalía y policías confirman que no existen denuncias pendientes por presunta desgracia en la región.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: AtonChile.

    El Servicio Médico Legal (SML) de Concepción informó este sábado la entrega de cuatro nuevas víctimas fatales fallecidas en el contexto de los incendios forestales que afectaron gravemente a la Región del Biobío el fin de semana pasado, avanzando así en el proceso de identificación y restitución de cuerpos a sus familias.

    Con estas entregas, ya son 14 los fallecidos retirados desde el SML de Concepción, en coordinación con el ente persecutor del Biobío.

    Según precisó el organismo, el SML se mantiene en contacto permanente con los familiares para coordinar las entregas que han sido autorizadas por el Ministerio Público.

    Además, informó que este sábado concluyeron los trabajos en terreno en el sector La Huasca, Lirquén, sin que se registraran nuevos hallazgos, cerrando así una de las áreas de búsqueda más relevantes de los últimos días.

    Identificación total de víctimas en Biobío

    Horas antes, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, había confirmado que ya han sido identificadas 20 víctimas fatales producto de los incendios forestales en la región.

    Del total, 11 corresponden a la población Ríos de Chile, ocho a calle Balmaceda y una al sector Punta de Parra, zonas que concentraron el mayor impacto humano de la emergencia.

    “Producto de ese trabajo es que hoy hemos podido entregar a la totalidad de los fallecidos del Biobío, salvo aquel que fue encontrado producto de este operativo de hoy”, señaló la fiscal desde la población Ríos de Chile, destacando el avance de las diligencias realizadas en los últimos días.

    Cartagena también descartó la existencia de personas desaparecidas.

    “El Ministerio Público del Biobío no tiene presuntas desgracias pendientes, están todas solucionadas”, afirmó.

    El proceso de búsqueda, hallazgo e identificación se desarrolló a través de un trabajo coordinado entre el SML, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, bajo la dirección del Ministerio Público. Así lo detalló el jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, Jorge Abatte, quien informó que más de 650 funcionarios policiales participaron en las diligencias, distribuidos en distintos puntos de mando en la región.

    Las cifras levantadas por la Fiscalía y las policías coinciden con el último balance oficial entregado por el Ejecutivo tras el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), que da cuenta de la magnitud de la catástrofe: 21 personas fallecidas a nivel nacional, 20.485 personas damnificadas y 2.364 viviendas destruidas producto de los incendios forestales que afectaron al centro sur del país.

    Mientras continúan las labores de apoyo a las familias y el proceso de reconstrucción, las autoridades recalcan que la prioridad inmediata ha sido la identificación de las víctimas y la entrega oportuna de los cuerpos en la Región del Biobío.

