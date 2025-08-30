Motociclista falleció tras ser chocado por vehículo menor en Maipú: auto terminó incrustado en una casa

Un motociclista falleció tras ser chocado por un vehículo menor durante la noche del sábado en Maipú, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la esquina de avenida El Olimpo con avenida Sur, luego que uno de los dos vehículos no respetara una luz roja, hecho que está siendo investigado para determinar las responsabilidades.

Carabineros señaló que en el vehículo menor iban tres personas, las que se habrían fugado del lugar tras el choque. Respecto a la víctima fatal, esta habría fallecido horas más tarde mientras recibía atención médica en el hospital.

Según detalló el teniente Cristián Cares, de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, el vehículo menor se habría volcado tras el choque y habría terminado en el jardín de dos domicilios, lo que causó daños a los inmuebles y no habría dejado más personas lesionadas.

Por otro lado, Carabineros señaló el automóvil presentaba un encargo por robo y que habrían encontrado en su interior un arma de fuego, la que está siendo periciada para determinar si se encontraba debidamente inscrita o si había sido adaptada.

Por solicitud del Ministerio Público, el caso estaría siendo investigado inicialmente por la SIAT y posteriormente por el Departamento de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

“Es por ello que el equipo SIAT, una vez en un lugar, realiza diferentes pericias técnicas en el lugar del accidente, tales como levantamiento planimétrico, pericia de los sistemas de los vehículos involucrados, con la finalidad de establecer su dinámica y causar basal, que es lo que estamos realizando en este momento”, detalló sobre el trabajo de la SIAT Cares.