MTT refuerza llamado a la precaución ante masiva salida de vehículos de la RM

De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas, este miércoles 17 de septiembre 156.044 vehículos saldrán de la Región Metropolitana (RM) con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Este será el mayor flujo de vehículo que se registrará respecto a la salida de la RM. En ese escenario, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, reforzó el llamado a la precaución especialmente de los automovilistas.

En diálogo con Radio Pauta, Muñoz precisó que esta jornada se registrará “la mayor cantidad de personas que van a estar saliendo de las distintas ciudades pasado mediodía”.

“Hay muchas empresas, lugares de trabajo en que se trabaja hasta mediodía, a veces tienen una pequeña celebración y después la gente sale. Por lo tanto, esto lo vamos a tener concentrado al final del día”, indicó respecto al mayor flujo vehicular.

Sobre las estadísticas, el ministro indicó que “a pesar de que nueve de cada diez chilenos vivimos en ciudades, el 70% de los fallecidos son en caminos rurales”.

“En carreteras también, pero no ocurren dentro de la ciudad, ocurren afuera. Y por eso es tan importante acá tener especial conciencia cuando estamos transitando por caminos secundarios, el que haya personas que caminan por la berma, hay espacios más acotados para poder maniobrar. Ahí los choques, las colisiones, los atropellos suelen ser fatales”, sostuvo.

Cabe recordar que en esta oportunidad, y como cada año, el MOP y Carabineros dispusieron un plan de contingencia que contempla -entre otras cosas- la disminución del precio del peaje.

Estas medidas se mantendrán hasta el domingo, donde se espera el mayor flujo vehicular de las cuatro jornadas de celebración, puesto que se espera que 183.375 vehículos regresen a la capital.