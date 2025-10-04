SUSCRÍBETE
Nacional

Mujer de 64 años acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante queda en prisión preventiva

Durante la audiencia de formalización se expusieron mensajes y cartas enviados al padre de la familia, donde la mujer sostuvo que el crimen lo cometió para "salvarlos" del sufrimiento.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Foto: ATON CHILE. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Una mujer, identificada como M.F.C (64) quedó en prisión preventiva, luego de su formalización por el parricidio de sus dos hijos, cometido en la comuna de Chiguayante, en la Región del Biobío, la noche del 27 de septiembre.

La audiencia se realizó desde la mañana de esta jornada, en el Juzgado de Garantía de la referida comuna, donde se detalló el actuar de la madre, la cual disparó contra sus dos hijos de 35 y 39 años, ocasionándoles la muerte.

Así, acogiéndose la solicitud de la Fiscalía de Concepción, el tribunal optó por decretar la máxima medida cautelar y enviar a la imputada a prisión preventiva.

Durante la audiencia, se expusieron antecedentes con las posibles motivaciones de la mujer. Así, el fiscal (s) de Chiguayante, Daniel Tobellas, afirmó que hay una carta donde se detallaron los motivos. “Respecto a la carta, hay indicios sobre la autoría, pero eso debe ser acreditado con diligencias periciales caligráficas”, afirmó Tobellas.

“Según el informe de la Brigada de Homicidios de la PDI, contiene una despedida que realiza su autora y la distribución de algunos bienes”, agregó el persecutor.

En la misiva, habría referido que tomó la determinación por la conducta de sus hijos. Respecto al varón, de 35 años, afirmaba que era “demasiado introvertido” y que tenía problemas para relacionarse con el resto. Sobre su hija, de 39 años, sostuvo que ser de “talla baja” le traía complicaciones.

Asimismo, se dio a conocer un mensaje enviado al padre de la familia, en que la mujer sostuvo que tomó la decisión con la intención de “salvarlos para que no sufran más”.

Se fijó un plazo de cinco meses de investigación, donde deberá determinarse las capacidades psiquiátricas de la mujer, luego de que la defensa apuntara a una posible inimputabilidad por su condición mental.

