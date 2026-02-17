SUSCRÍBETE
    Mujer de 75 años falleció tras ser atropellada por delincuente que robó un celular en Maipú

    Personal de la SIP de Carabineros se encuentra realizando las diligencias necesarias para dar con el paradero del responsable.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Una mujer de 75 años perdió la vida tras ser atropellada durante la tarde del lunes en la comuna de Maipú.

    De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 20:40 horas, en la Av. El Rosal de la comuna, luego de que un delincuente, que se trasladaba en una motocicleta, cometiera un robo por sorpresa de un celular, atropellando a la mujer en su huida.

    Personal del SAMU realizó maniobras de reanimación a la mujer, que fue trasladada hasta la Clínica Indisa, sin embargo esta perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

    En cuanto al delincuente, tras el hecho escapó en dirección desconocida.

    Personal de la SIP de Carabineros se encuentra realizando las diligencias necesarias para dar con el paradero del sujeto.

