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    Mujer desaparecida fue encontrada enterrada en Panquehue: su pareja confesó el crimen

    El imputado confesó que mató a su pareja el mismo día que se registró su desaparición, y la enterró a un costado del río Aconcagua.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El 22 de febrero una mujer de nacionalidad boliviana, residente en la comuna de San Felipe, en la Región de Valparaíso, desapareció tras salir con su pareja, un hombre de la misma nacionalidad. Más de tres semanas estuvo desaparecida, y la noche de ayer martes la Policía de Investigaciones (PDI) encontró su cadáver.

    La joven de 23 años fue encontrada sin vida en la comuna de Panquehue, enterrada en un sitio eriazo a un costado del río Aconcagua.

    Su hallazgo fue posible en virtud de la confesión de su pareja, quien declaró haberla asesinado el mismo día de su desaparición.

    El subprefecto Patricio Cuevas, jefe subrogante de la Brigada de Homicidio (BH) de Los Andes, informó que la tarde del martes el sujeto aceptó entregar su testimonio de los hechos.

    “El imputado acceda a declarar donde, al conocer los medios de prueba, confiesa que le dio muerte a su pareja el mismo día de su desaparición", sostuvo.

    Según contó el sujeto, ambos concurrieron a un balneario público en Panquehue la tarde del 22 de febrero, donde le dio muerte a la víctima y ocultó su cuerpo en la ribera del río Aconcagua.

    "El imputado accede a indicar el lugar donde realiza la inhumación, siendo encontrado el cadáver de la víctima, el cual fue examinado con apoyo de peritos de nuestro laboratorio de criminalística regional y entregado al servicio médico legal para su respectiva autopsia", indicó el subprefecto Cuevas.

    El hombre está detenido y pasará a control de detención este miércoles “por el delito de femicidio íntimo”, indicó la autoridad policial.

    Este es el segundo femicidio que se registra en menos de 24 horas, considerando el caso ocurrido la madrugada de este miércoles, donde una mujer fue asesinada por su expareja en plena vía pública, en la comuna de Paine.

    Si sufres maltrato físico o psicológico, puedes obtener orientación, ayuda e información sobre dónde denunciar y a quién acudir llamando al 1455, un fono de orientación, atendido por especialistas en violencia. Atiende de 08.00 a 00.00 horas excepto festivos.

    Más sobre:PolicialFemicidioPanquehueValparaísoBolivianoBoliviana

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