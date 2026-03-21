Mujer vinculada a amenazas contra menor con síndrome de down es detenida en Talcahuano

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este sábado que identificó y detuvo a la mujer vinculada a amenazas realizadas a una estudiante con síndrome de down en Talcahuano, Región del Biobío.

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), Hugo Cristi, informó que se trata de una mujer mayor de edad y de nacionalidad chilena, quien habría efectuado las amenazas a la niña de 16 años.

Cristi precisó que, a través de un análisis a las cámaras de seguridad y comparación biométrica, en conjunto del Laboratorio de Criminalística de la PDI, lograron la ubicación de la mujer.

En el operativo, liderado por la Bicrim, se incautaron especies electrónicas como celular y computadores para su análisis criminal y, de esta forma, acreditar la autoría en el hecho que se investiga.

Por otra parte, los antecedentes recopilados fueron entregados al Ministerio Público, entidad que determinó que la mujer detenida mantendría trastornos de personalidad.

En ese sentido, y conforme a sus antecedentes , también se otorgó una medida de protección a favor de la víctima y su grupo familiar , que impide que la imputada pueda acercarse a ellos.

Fue el pasado miércoles que se ingresó la denuncia por el delito de amenazas, luego de que la apoderada de una menor de 16 años recibiera una carta dedicada a ella y su hija con síndrome de down.