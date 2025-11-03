Municipalidad de Quilicura decreta urgencia comunal tras homicidio de adulto mayor al interior de su vivienda

La Municipalidad de Quilicura declaró urgencia comunal este lunes, luego de que durante el fin de semana un hombre de 62 años fuera asesinado al interior de su domicilio en la citada comuna.

La víctima fue hallada ya fallecida por su esposa en el patio de su vivienda, ubicada en avenida Lo Cruzat, el sábado. El Ministerio Público investiga este caso como robo con homicidio, debido a que la víctima no contaba con su celular ni con su vehículo.

Hasta ahora, hay tres detenidos: una mujer y dos hombres, que habrían sido arrendatarios de la víctima, y que fueron encontrados quemando prendas al interior del vehículo robado. La esposa de la víctima reveló que una llamada que hizo su hija al celular de su marido con posterioridad al crimen fue clave para hallar a los culpables. La llamada fue atendida por una mujer, quien es una de las tres detenidas.

El municipio informó a través de un comunicado que esta decisión “se toma a raíz de los sucesivos hechos delictuales, ocurridos en los últimos días, y que han causado una constante preocupación de nuestra gestión municipal y por cierto, también de nuestras vecinas y vecinos”. Entre los hechos delictuales mencionados por la municipalidad, y que han trascendido a la opinión pública, se encuentra robo con homicidio del pasado sábado, el hallazgo de un cuerpo en una empresa comercializadora de gas el 24 de octubre y un tiroteo que dejó un fallecido en la población Parinacota el 19 de octubre.

Respecto de las facultades que entrega este decreto, el municipio liderado por la alcaldesa Paulina Bobadilla (independiente, cercana al Frente Amplio) informó que se podrá “agilizar los procesos administrativos necesarios para la adquisición de materiales y elementos que fortalezcan la seguridad de la comuna”.

“El objetivo es brindar mayor protección y tranquilidad a la ciudadanía de Quilicura. Asimismo, hacemos el llamado a que el Estado de Chile y sus instituciones tomen las acciones necesarias para contribuir a la seguridad que la comunidad merece”, acotó la entidad.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero (Ind., cercano al Socialismo Democrático), fue consultado por este decreto durante la ceremonia de inauguración del Observatorio Policial para el Control de Orden Público. “En general, jurídicamente, la Contraloría ya se ha pronunciado sobre este punto: las incidencias que puedan tener en seguridad pública están relativamente acotadas y se traducen, más bien, en medidas internas de distribución de recursos“, aseveró, según recogió Cooperativa.