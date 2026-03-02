Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio

La Municipalidad de Quilpué, presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables del incendio que se registró la tarde de ayer domingo en avenida Los Carrera con calle Serrano, luego que un grupo de personas detonara fuegos artificiales.

Los hechos ocurrieron pasadas las 14.00 horas del domingo, donde -de acuerdo al relato de testigos y evidencia que maneja el Municipio- un grupo de unos 40 hinchas de Colo Colo, que se transportaban en dos buses de locomoción colectiva, además de una camioneta, bloquearon la vía.

Según indica el Municipio, los sujetos habrían dispersado un polvo similar al utilizado en dispositivos de extinción de incendios, y los ocupantes de la camioneta habrían detonado fuegos artificiales en el mismo lugar donde se inició el incendio.

Las llamas consumieron la totalidad de un local donde funcionaba una feria, además un gato falleció por el siniestro, mientras otros animales resultaron heridos.

Desde la Municipalidad sostienen que la situación generó una emergencia que requirió la ocupación de todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, la asistencia de Bomberos de Viña del Mar y Villa Alemana, además de la movilización de los equipos de emergencia y maquinaria especializada en remoción de escombros, seguridad pública y tenencia responsable municipal.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, aseguró que relativizarán “hechos que pusieron en riesgo la vida de vecinos, comerciantes, trabajadores, equipos de emergencia y también animales”.

“Hemos solicitado las investigaciones correspondientes y vamos a perseguir todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Además, vamos a levantar todos los insumos necesarios para esclarecer lo ocurrido. Para ello, hemos requerido formalmente las grabaciones de cámaras de seguridad a Ripley, Colectivos Quilpué y Milenium, Mall Paseo Quilpué, Condominio Carlos Condell, Supermercado Santa Isabel y a la UOCT, con el objeto de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades”, indicó la jefa comunal.

En tanto, la directora Jurídica de la Municipalidad de Quilpué, Ximena Olivares, explicó que “estos delitos son de alta complejidad y gravedad. Estamos hablando de delitos que pueden tener sobre los 15 años de prisión, incluso llegar a presidio perpetuo en el caso del incendio".