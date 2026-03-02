SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio

    El siniestro se registró el domingo, y habría iniciado por la detonación de fuegos artificiales. Entre las afectaciones se registra la muerte de un gato, además de otros animales heridos, y la pérdida total de un local comercial.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La Municipalidad de Quilpué, presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables del incendio que se registró la tarde de ayer domingo en avenida Los Carrera con calle Serrano, luego que un grupo de personas detonara fuegos artificiales.

    Los hechos ocurrieron pasadas las 14.00 horas del domingo, donde -de acuerdo al relato de testigos y evidencia que maneja el Municipio- un grupo de unos 40 hinchas de Colo Colo, que se transportaban en dos buses de locomoción colectiva, además de una camioneta, bloquearon la vía.

    Según indica el Municipio, los sujetos habrían dispersado un polvo similar al utilizado en dispositivos de extinción de incendios, y los ocupantes de la camioneta habrían detonado fuegos artificiales en el mismo lugar donde se inició el incendio.

    Las llamas consumieron la totalidad de un local donde funcionaba una feria, además un gato falleció por el siniestro, mientras otros animales resultaron heridos.

    Desde la Municipalidad sostienen que la situación generó una emergencia que requirió la ocupación de todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, la asistencia de Bomberos de Viña del Mar y Villa Alemana, además de la movilización de los equipos de emergencia y maquinaria especializada en remoción de escombros, seguridad pública y tenencia responsable municipal.

    La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, aseguró que relativizarán “hechos que pusieron en riesgo la vida de vecinos, comerciantes, trabajadores, equipos de emergencia y también animales”.

    “Hemos solicitado las investigaciones correspondientes y vamos a perseguir todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Además, vamos a levantar todos los insumos necesarios para esclarecer lo ocurrido. Para ello, hemos requerido formalmente las grabaciones de cámaras de seguridad a Ripley, Colectivos Quilpué y Milenium, Mall Paseo Quilpué, Condominio Carlos Condell, Supermercado Santa Isabel y a la UOCT, con el objeto de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades”, indicó la jefa comunal.

    En tanto, la directora Jurídica de la Municipalidad de Quilpué, Ximena Olivares, explicó que “estos delitos son de alta complejidad y gravedad. Estamos hablando de delitos que pueden tener sobre los 15 años de prisión, incluso llegar a presidio perpetuo en el caso del incendio".

    “Dada la concurrencia de todos los delitos, es decir, incendios, disturbios en la vía pública, manejo de elementos que están prohibidos por la ley de armas y también por aplicación de la ley de maltrato animal, por la afectación que hubo de ciertas mascotas, la muerte de un gatito, creemos que las penas a las que se pueden ver afectos estas personas son muy, muy altas”, sentenció la abogada.

    Más sobre:IncendioQuilpuéFuegos artificialesXimena OlivaresCarolina CortiMunicipalidadMunicipio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    Lo más leído

    1.
    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    2.
    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    3.
    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    4.
    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    5.
    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio
    Chile

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio

    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento
    Negocios

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?
    Cultura y entretención

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers