“Nadie quiere irse”: Comando Con Vzla-Chile refuta a Guarequena Gutiérrez ante polémica por George Harris

A propósito de la polémica por la presentación de George Harris como humorista en el Festival de Viña del Mar y afirmaciones como las que hizo Guarequena Gutiérrez de que tiene compatriotas “pensando en irse de Chile”, el apartado chileno del Comando con Venezuela emitió un comunicado en el que llaman a evitar divisiones.

La dirigencia chilena de la organización de la campaña que lideró María Corina Machado en favor de la candidatura de Edmundo González en la elección presidencial venezolana del 28 de julio de 2024, refutó el planteamiento de la exrepresentante en Chile de Juan Guaidó y señaló que “nadie quiere irse”.

Guarequena Gutiérrez dijo que hay venezolanos “pensando en irse de Chile”.

“A los lideres venezolanos que siembran discordia, les pedimos altura. No aviven el fuego de las heridas causadas por bestias heridas, porque en Chile nadie quiere irse”, indicaron, sin aludir a Gutiérrez.

En el texto expresan su firme rechazo a “voces del odio” que “nacen no de la razón, sino de la soledad y el resentimiento”.

¿Qué dijo Guarequena Gutiérrez?

Guarequena Gutiérrez coincidió con el planteamiento del director del certamen viñamarino, Álex Hernández, que explicó la salida de George Harris del escenario de la Quinta Vergara entre pifias por la “xenofobia” de un pequeño de chilenos que habría boicoteado el show.

Ante la polémica, Gutiérrez se sumó a la conversación y en diálogo con el Programa Libero, entregó su opinión.

George Harris fue pifiado en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2025. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

“Días antes, estábamos los venezolanos por los grupos de WhatsApp, por las redes sociales, muy pendientes de lo que fuera a pasar con George Harris. Nosotros veníamos muy golpeados como sociedad. Eso ha hecho que se sienta más y evidentemente, muchos venezolanos hoy no se sienten tan a gusto en Chile”, comentó.

Lee a continuación el texto completo del Comando Con Vzla Chile:

Chile y Venezuela, un solo pueblo en el abrazo de la historia

A los medios de comunicación social, a las fuerzas vivas de Chile, a cada chileno, hablamos a su corazón.

Hoy, en este tiempo de desafíos y encuentros, alzamos la voz no para dividir, sino para unir. No para lanzar piedras, sino para tender puentes. Chile y Venezuela, dos tierras separadas por océanos y cordilleras, laten hoy con un mismo pulso, porque en cada calle de Santiago, en cada puerto de Valparaíso, en cada rincón donde se alzan voces de esperanza, hay un eco de nuestro Caribe indómito. Y en cada ciudad venezolana, en los Andes de Mérida a los llanos de Barinas, vive también la huella de los chilenos que hicieron de nuestra patria su hogar.

Esta hermandad no es reciente. En los días oscuros de la dictadura en Chile, Venezuela fue refugio y hogar para miles de chilenos perseguidos. En nuestras tierras encontraron trabajo, educación, protección y dignidad. Ahí están los ejemplos de grandes chilenos que hicieron historia en Venezuela: el periodista y abogado Braulio Jatar, nacido en Chile, quien hizo su vida en Venezuela y se convirtió en una voz influyente en la lucha por la democracia y la libertad de expresión. Hoy, tras años de persecución en Venezuela, ha regresado a Chile para vivir en la nación que lo vio nacer, cerrando un circulo de lucha y resiliencia que simboliza el puente Inquebrantable entre ambos pueblos.

Del mismo modo, hoy en Chile, la historia se escribe con nombres venezolanos que han sabido integrarse, trabajar y aportar a esta sociedad que los acogió con los brazos abiertos. Médicos venezolanos salvan vidas en hospitales y consultorios a lo largo del país, como el doctor Pedro Ortega, quien ejerce con vocación en Quillota, brindando atención a quienes lo necesitan. Profesores enseñan en aulas con la misma pasión con la que formaron generaciones. en Venezuela, como el poeta y escritor Luis Manuel Marcano, quien sigue cultivando el pensamiento critico y la palabra como herramientas de transformación social.

Los valores de la justicia y la democracia también han encontrado refugio en Chile. Elenis Rodríguez, incansable luchadora por los derechos humanos, ha seguido su labor desde el exilio, denunciando las injusticias y defendiendo a los perseguidos. Ellos, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, han encontrado en Chile un espacio para seguir luchando por la restitución del estado de derecho en Venezuela, demostrando que la dignidad y la justicia, no tiene fronteras.

En las calles, en la vida cotidiana, los venezolanos han sabido integrarse con esfuerzo y dedicación. Juan y Francisco Alcántara, quienes trabajan como conductores de Uber, día a día recorren Santiago con su espíritu de servicio, llevando no solo pasajeros, sino historias de perseverancia. María Azuaje, emprendedora, ha sabido forjar su propio camino Chile creando oportunidades no solo para ella, sino para muchos otros. Y en el ámbito de la gastronomía, Juan, quien abrió un restaurante venezolano, ha convertido su local en un punto de encuentro donde los sabores del Caribe se mezclan con la calidez chilena, demostrando que la integración se construye también desde la con cada plata compartido.

Por eso, agradecemos con el alma a Chile, una tierra que ha sabido recibirnos con generosidad y hospitalidad. Aquí nos hemos sentido en casa, porque Chile nos ha permitido ser parte de su tejido social. Ahora hay venezolanos que no solo trabajan y aportan, sino que también aman esta tierra, la respetan y la sienten propia.

Por eso, rechazamos con firmeza las voces del odio, las que nacen no de la razón, sino de la sino de soledad y el resentimiento. Porque quien maltrata al otro, en realidad se está gritando a sí mismo su propia miseria. No permitiremos que el veneno de unos pocos ensucie el amor de tantos. No dejaremos que la sombra de la mediocridad opaque la luz de la hermandad. Los que gritan y ofenden, los que buscan dividir, no representan ni a los venezolanos ni a los chilenos, representan su propio vacío y su falta de amor.

A los lideres venezolanos que siembran discordia, les pedimos altura. No aviven el fuego de las heridas causadas por bestias heridas, porque en Chile nadie quiere irse. Nos hemos enraizado esta tierra, no como extraños como hermanos. Y esta hermandad se he sellado en los corazones y en la sangre: en los hijos nacidos del amor entre chilenos y venezolanos, en las parejas que unieron dos acentos en un mismo susurro, en las historias que se entrelazaron para siempre

Porque Chile y Venezuela no son extraños; son aliados en la historia, en la lucha, en la vida. Sigamos construyendo juntos, con el mismo empeño con el que tejemos familias, negocios, amistades y esperanzas. Que nada ni nadie nos divida.

Porque el futuro es nuestro, y lo construimos juntos.

Viva Chalet Viva Venezuela

Comando Con Vzla Chile

Santiago de Chile 27/02/2025