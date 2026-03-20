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    “Necesitamos mano dura” y “refleja la crisis de seguridad”: parlamentarios reaccionan a la muerte de carabinero baleado en Puerto Varas

    Representantes de RN, UDI, PDG y republicanos condenaron el crimen y pidieron mayor respaldo para el actuar policial, luego de la faltal agresión que afectó al sargento segundo Javier Figueroa.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La confirmación de la muerte del sargento segundo Javier Figueroa (36), ocurrida este jueves, motivó una serie de reacciones en el mundo político, donde distintos senadores y diputados lamentaron el deceso del funcionario policial atacado en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

    Cabe recordar que Figueroa recibió un disparo en la cabeza durante una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública, en las cercanías de la vía férrea cerca del Estadio Ewaldo Klein, el pasado 11 de marzo.

    Así, desde el Congreso, sus integrantes, también condenaron el crimen, solicitando “mano dura” y prontos avances en la investigación que, hasta ahora, no mantiene personas detenidas.

    La diputada republicana -integrante de la bancada pro carabineros- Javiera Rodríguez, afirmó que “hoy hay una familia que pierde la esperanza de que Javier vuelva a casa”.

    “El Estado de Chile no puede permitir que esa esperanza se pierda para ninguna familia de uniformados. Que se haga justicia y que ningún carabinero más sea sacrificio”, agregó la diputada por el Distrito 9.

    El diputado Francisco Orrego (RN), también parte de la bancada pro carabineros, sumó que “el sargento Javier Figueroa nos deja dando cumplimiento a su juramento: dar su vida, si fuera necesario, para proteger la nuestra”.

    “Basta de condenas y lamentos. Acá necesitamos mano dura. Estas lacras se deben secar en la cárcel", lanzó contra los responsables del homicidio.

    Su correligionario, Hotuiti Teao, entregó sus condolencias a Carabineros de Chile “por asesinato de un nuevo mártir en Puerto Varas”.

    “Esto refleja crisis de seguridad en la que Presidente Kast recibe el país. Mi total apoyo a todo proyecto contra delincuencia y de protección a nuestras policías. Mano dura", solicitó.

    A su vez, el diputado Diego Schalper (RN), junto con lamentar la muerte del sargento segundo, afirmó que “seguiré jugándomela con todo a proteger a nuestras policías, en homenaje a este nuevo mártir de Carabineros”.

    Desde la UDI, la subjefa de la bancada de diputados, Flor Weisse, aseveró que “condeno crimen en Puerto Varas. Fuerza a Carabineros y familia. Chile debe respaldar a quienes nos cuidan".

    Por el Partido de la Gente (PDG), Lilian Betancurt, lamentó la muerte de Figueroa y manifestó que “aquí no puede haber impunidad, por lo que esperamos que la investigación avance con rapidez y permita identificar a todos los responsables. Lo hemos dicho reiteradamente, es la justicia la que debe actuar con firmeza y aplicar todo el peso de la ley para que este crimen no quede sin sanción", afirmó la representante del Distrito 21 (Región del Biobío).

    Su par y también militante del PDG, Patricio Briones, añadió que “el sensible fallecimiento del sargento de Carabineros Javier Figueroa, producto de las lesiones ocasionadas con arma de fuego en un incidente con características de emboscada, habla de la indefensión y pocas garantías que nuestros propios Carabineros tienen para contrarrestar y prevenir dichos actos".

    “Tenemos unas de las mejores policías del mundo, con estándares que han sido destacados en otros países y una alta aprobación ciudadana, pero un respaldo relativo, que no le permite poner a disposición de la contingencia las verdaderas atribuciones que corresponden a un agente del Estado con la potestad de imponer la fuerza", reclamó el diputado por el Distrito 20.

    Briones también planteó que “retomar ya las RUF y devolver las atribuciones correctas a nuestros carabineros, daría una señal potente y un espaldarazo tremendo a quienes deben proveer de seguridad y protección a la ciudadanía".

    En tanto, la senadora Camila Flores (RN) también expresó sus lamentos por la muerte del oficial.

    “Chile llora y lamenta un nuevo mártir a manos de criminales en nuestro país. Basta de impunidad", solicitó.

    El también senador Cristián Vial (ind.-REP), expresó que “nos duele despedir al sargento 2° Javier Figueroa. Padre, esposo, hijo y servidor público de Carabineros de Chile que salió a trabajar por nuestra seguridad y no pudo regresar a casa.

    “Acompañamos a su familia y honramos la memoria de un hombre valiente”, sostuvo el general (R).

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