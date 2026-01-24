SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina

    El menor fue trasladado a un SAPU cercano a la residencia en Ñuñoa, donde a pesar de los esfuerzos médicos confirmaron su fallecimiento.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia informó que este viernes se registró un incidente en una residencia de Mejor Niñez en la comuna de Ñuñoa, en que un menor de 3 años y ochos meses falleció luego de un accidente en la piscina del centro.

    “El personal de turno aplicó maniobras de primeros auxilios y trasladó de inmediato al niño al Servicio de Atención Primaria de Urgencia, Rosita Renard, ubicado a 200 metros de la residencia, donde, pese a todos los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento”, señalaron.

    En el comunicado explican que fue alrededor de las 18.00 del viernes en la residencia Casa Nacional del Niño y las circunstancias están siendo investigadas por la Fiscalía y las entidades correspondientes.

    “Como Servicio tomamos contacto con la familia del niño, a quienes estamos brindando todo el apoyo y acompañamiento necesario para abordar este difícil momento”, añadieron.

    También dijeron que pusieron a disposición de las autoridades policiales y judiciales todos los antecedentes para las diligencias necesarias.

    En paralelo el organismo instruyó una investigación interna para recabar antecedentes para esclarecer los hechos.

    Asimismo “se dispuso acompañamiento y contención a los niños y niñas presentes, así como refuerzo a los equipos de trabajo, con el objetivo de resguardar la continuidad de cuidados y el bienestar de todas y todos”, como indicaron.

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina
