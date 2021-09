“No ha lugar”: Fiscalía aclara que Jean Pierre Matus no tiene calidad de imputado

El fiscal Centro Norte Jaime Retamal envió hoy un escrito en el cual aclara que el abogado Jean Pierre Matus no tiene calidad de imputado en una querella ingresada en el marco de la denominada Operación Topógrafo.

El académico, penalista y exabogado integrante de la Corte Suprema es el candidato del gobierno para llegar al máximo tribunal en el cupo que dejó el exsupremo Carlos Künsemüller.

La acción legal fue ingresada por el abogado Cristián Cruz en representación de Juan Pablo Díaz y pide que se indague la eventual comisión de los delitos de interceptación y captación maliciosa de las telecomunicaciones y el supuesto ilícito de obstrucción a la investigación.

La querella no se dirige en contra de ninguna persona en particular sino que solo se limita a pedir que se investigue a “todos quienes resulten responsables”.

Al final de la acción legal, declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el querellante solicita que se cite a declarar en calidad de imputados a Matus y al comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez.

Pese a lo pedido por el querellante, hoy el Ministerio Público cerró la puerta y aclaró el asunto. En un escrito de dos páginas, que lleva de título “Decisión del fiscal: resuelve presentación que indica”, respondió lo siguiente: “No ha lugar a citar en calidad de imputados a los señores Jean Pierre Matus y Ricardo Martínez. El señor Martínez prestó declaración en calidad de testigo el 8 de julio de 2021 sobre los hechos de la investigación. El señor Matus aportó documentos en su calidad de abogado defensor”.

El fiscal Retamal no solo se quedó en eso. En la querella también se pide que “se oficie al Jefe del Estado Mayor General del Ejército requiriendo copia íntegra de todo contrato, convenio, resolución y actos administrativo con sus anexos o modificaciones, entre esa institución y/o su comandante en jefe y el abogado Jean Pierre Matus, entre el año 2017 y el presente, al menos hasta marzo de 2021. Lo anterior tiene sustento en la actuación y dichos del señor Matus en la causa”.

Sin embargo el Ministerio Público también rechazó tajantemente esa petición. “No ha lugar por impertinente. La defensa del señor Matus de un funcionario activo del Ejército no es incompatible con otras funciones que desempeñe en el ejercicio de la profesión, por lo que no se vislumbra el interés que tiene lo solicitado para el esclarecimiento de los hechos de la presente investigación”, aseguró por escrito el fiscal Retamal.

Matus está en pleno camino para llegar a la Suprema. Hoy realizó su presentación ante la Comisión de Constitución del Senado. Para sentarse en el pleno del tribunal más importante del país deberá contar con el apoyo de dos tercios de la Cámara Alta.