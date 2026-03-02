SUSCRÍBETE
    Nacional

    “No hay personas detenidas”: los nuevos antecedentes tras ataque armado que concluyó con la muerte de barrista de Colo Colo en Pudahuel

    Fiscalía y PDI confirmaron que continúan las diligencias para identificar a los autores de los disparos que dejaron un fallecido y un menor herido, en un hecho ocurrido en la antesala del Súperclásico del fútbol chileno.

    Por 
    Roberto Martínez
    Barristas de Colo Colo

    Nuevos antecedentes surgieron la noche de este domingo respecto del ataque armado ocurrido en la comuna de Pudahuel, el cual terminó con la muerte de un barrista de Colo Colo y dejó a otro menor de edad herido, en el contexto de enfrentamientos entre hinchas rivales.

    El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Eduardo Pontigo, explicó que los hechos se registraron durante la tarde, cuando una caravana de hinchas albos transitaba por Avenida General Bonilla, momento en que se produjo un enfrentamiento verbal con barristas azules que se encontraban en el sector.

    Según detalló el persecutor, tras ese cruce inicial “se produjeron disparos por parte de estos barristas de Universidad de Chile en contra de los barristas de Colo Colo”, los cuales impactaron a dos personas.

    Una de las víctimas, un hombre adulto de aproximadamente 32 años, falleció en las dependencias de la clínica Bicentenario, producto de una herida a bala en el tórax, mientras que un segundo lesionado, menor de edad, recibió un disparo en uno de sus glúteos, pero se mantiene fuera de riesgo vital, permaneciendo internado en el Hospital Félix Bulnes.

    “No hay detenidos”

    En ese contexto, el fiscal aclaró la situación judicial actual del caso, precisando que “por este procedimiento no existen hasta el momento personas detenidas. No hay personas detenidas a raíz de este hecho”, descartando así versiones preliminares que hablaban de aprehensiones vinculadas directamente al ataque.

    Homicidio de barrista en Pudahuel

    En esa línea, explicó que la investigación sigue en desarrollo, con diversas diligencias a cargo de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI, entre ellas el levantamiento de evidencia balística, el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de vigilancia, con el objetivo de establecer quiénes fueron los autores del disparo mortal.

    Por su parte, el comisario Javier Campos, de la PDI, precisó que las diligencias se concentran en el sector cercano a la intersección de Teniente Cruz con General Bonilla, donde dos hinchadas rivales se encontraron en circunstancias que aún se investigan.

    “El hecho ocurre en horas de la tarde y en relación al partido que se iba a jugar el día de hoy. En circunstancias que se investigan, se generan disparos resultando una persona fallecida y otro menor de edad lesionado”, señaló el oficial.

    Además, agregó que el trabajo policial busca clarificar el contexto exacto del encuentro entre las personas involucradas, incluyendo si efectivamente se trataba de una caravana organizada y si las víctimas eran parte activa de alguna hinchada, con el fin de precisar responsabilidades y dinámicas del hecho.

    El ataque se produjo en la antesala del Súperclásico del fútbol nacional, e inicialmente Carabineros había informado la detención de dos sujetos de interés, versión que fue posteriormente descartada por el Ministerio Público, al no existir antecedentes que los vinculen directamente con esta investigación.

    Mientras tanto, equipos policiales especializados recaban nuevos antecedentes que permitan identificar y detener a los responsables del homicidio, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la violencia entre barristas y los riesgos asociados a este tipo de eventos deportivos de alta convocatoria.

