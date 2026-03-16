SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “No me acuerdo”: Rojas Vade responde ante la PDI y Fiscalía pide peritaje caligráfico por hipótesis de posibles autolesiones

    Con los nuevos antecedentes recogidos por la policía civil, ahora el Ministerio Público quiere comparar su letra con los escritos políticos que tenía en sus brazos. Eso sí, hasta ahora, los investigadores no descartan la participación de terceros en las eventuales agresiones contra el exconvencional.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Foto: Rodrigo Rojas Vade.

    El viernes los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta el Hospital San Juan de Dios. Los funcionarios tenían la misión de realizar las primeras consultas al exconvencional Rodrigo Rojas Vade (42), quien el miércoles por la noche fue violentamente agredido en un sitio eriazo de la Ruta 78, cercano a Pomaire. El exconstituyente fue hallado con manos y pies amarrados, golpes en la cara, rociado con un líquido que sería diluyente y rayados políticos en los brazos.

    Hacía pocas horas que Rojas Vade había recuperado la conciencia, luego de permanecer en coma inducido por la gravedad de su estado, y los policías tenían varias inquietudes. Es por esto que fueron a ver cómo se encontraba y revisar si ya estaba preparado para entregar su testimonio.

    Un día antes, el mismo equipo de la PDI encontró en la casa de la víctima elementos que abrieron una nueva hipótesis. Se trata de amarras similares a las que tenía en sus extremidades. Lo que hasta ese minuto podía ser un secuestro, ahora se investigaba también como un caso de posibles autolesiones. También por esas horas, los investigadores revisaron antecedentes médicos que daban cuenta de que las lesiones eran superficiales y la gravedad del estado de la víctima correspondía a una sobredosis con una droga de carácter opioide.

    El recinto médico ubicado en la comuna de Santiago ha informado diariamente su estado de salud. Esta mañana, al igual que durante el fin de semana, señalaron que su situación continuaba siendo grave, pero estable dentro de su condición clínica. El exconvencional permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el equipo clínico mantiene su evaluación permanente.

    La declaración de Rojas Vade

    Habiendo despertado hacía pocas horas, dicen conocedores de la causa, el testimonio de Rojas Vade no fue abundante. Los detectives consultaron qué había pasado y si tenía indicios de presuntos atacantes, a lo que el sujeto respondió que “no recordaba nada”.

    De hecho, dijo que su memoria lo llevaba hasta el momento en que salió de su casa con la finalidad de “comprar cigarros” y tomar la ruta de vuelta a su casa. Luego de eso, dijo, apareció en el hospital internado.

    Ante la insistencia de los detectives con nuevas preguntas, su respuesta se limitaba a ser la misma: “No me acuerdo”. Los funcionarios policiales fijaron una nueva declaración para ser registradas en los próximos días, esperando que su evolución sea satisfactoria y pueda recordar algunos episodios de la noche de ese miércoles.

    En paralelo, los policías también han tomado declaración de su entorno cercano ya que fueron los últimos en estar con él en minutos previos a que saliera de su casa hacia la Ruta 78.

    Diligencia clave

    Fuentes del caso sostienen que, pese a los últimos antecedentes que apuntarían a un posible autoataque, no han descartado otras hipótesis. Por ejemplo, resolver si hubo o no participación de terceros.

    Entre las diligencias que aún están pendientes se encuentran pericias de laboratorio de los restos orgánicos que se hallaron en el sitio del suceso. Fue allí también, específicamente en el auto que Rojas Vade manejaba ese día y que utiliza para prestar servicios en una aplicación de transporte, donde los detectives encontraron un plumón que sería el que se utilizó para rayar los dos antebrazos. En uno decía “No + zurdos” y en el otro “Viva Kast”.

    De hecho el plumón que se encontró en el auto es del mismo color que el que tenía en sus brazos. En efecto, la Fiscalía ECOH se encuentra esperando un peritaje que sería clave para la investigación. Se trata de un análisis caligráfico para comparar las letras que tenía en sus brazos con las suyas.

    Esa grafoscopía, que realizarán expertos criminalísticos de la materia, será fundamental para determinar si el caso responde a autolesiones no.

    Más sobre:Rodrigo Rojas VadeMinisterio PúblicoFiscalíaPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Candelabro defiende su show en Lollapalooza: “No dijimos ninguna mentira, hacemos música en torno a lo que vivimos”

    Oficialismo pide apoyo de la oposición en seguridad y respalda “Plan de Reconstrucción Nacional”

    Carabineros toma contacto con excursionistas que iniciaron ascenso a cerro El Plomo el viernes y permanecían inubicables

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    “Se terminó la pasividad”: ministro Claudio Alvarado ante puesta en marcha de “Plan Escudo Fronterizo”

    PPD sigue los pasos de la DC y se suma a pacto con la derecha en la Cámara

    Lo más leído

    1.
    Cadem muestra inédito arranque de Kast: supera en apoyo y desaprobación inicial a gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric

    Cadem muestra inédito arranque de Kast: supera en apoyo y desaprobación inicial a gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric

    2.
    Gobierno reafirma fin al FES y detalla quiénes quedarán excluidos de la gratuidad

    Gobierno reafirma fin al FES y detalla quiénes quedarán excluidos de la gratuidad

    3.
    “Chile estaría incentivando crímenes de guerra”: Comunidad Palestina critica intención del gobierno de fortalecer las relaciones con Israel

    “Chile estaría incentivando crímenes de guerra”: Comunidad Palestina critica intención del gobierno de fortalecer las relaciones con Israel

    4.
    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se deben ajustar los relojes?

    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se deben ajustar los relojes?

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo
    Chile

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    Oficialismo pide apoyo de la oposición en seguridad y respalda “Plan de Reconstrucción Nacional”

    Carabineros toma contacto con excursionistas que iniciaron ascenso a cerro El Plomo el viernes y permanecían inubicables

    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”
    Negocios

    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”

    La AIE afirma que mantiene más de 1.400 millones de barriles y está lista para liberar más reservas de crudo de ser necesario

    Minerales críticos y geopolítica: Innovar o perder el liderazgo

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026
    Tendencias

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    La razón de la Roja para borrar a Erick Pulgar de los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda
    El Deportivo

    La razón de la Roja para borrar a Erick Pulgar de los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda

    Se retira Sergio Romero, el arquero de Argentina que adorna la historia de la Generación Dorada

    Cuerpo técnico azul, una apuesta, una vieja aspiración y una exfigura de Boca: los entrevistados para la banca de la U

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Candelabro defiende su show en Lollapalooza: “No dijimos ninguna mentira, hacemos música en torno a lo que vivimos”
    Cultura y entretención

    Candelabro defiende su show en Lollapalooza: “No dijimos ninguna mentira, hacemos música en torno a lo que vivimos”

    Entre la omisión de Timothée Chalamet y la ausencia de Sean Penn: lo que dejaron los Oscar 2026

    Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor ¿lo merecía realmente? un debate que se abre

    Las rivalidades e intrigas que llevaron a Mojtaba Jamenei al poder
    Mundo

    Las rivalidades e intrigas que llevaron a Mojtaba Jamenei al poder

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas

    Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    Paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock