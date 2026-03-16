“No me acuerdo”: Rojas Vade responde ante la PDI y Fiscalía pide peritaje caligráfico por hipótesis de posibles autolesiones

El viernes los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta el Hospital San Juan de Dios. Los funcionarios tenían la misión de realizar las primeras consultas al exconvencional Rodrigo Rojas Vade (42), quien el miércoles por la noche fue violentamente agredido en un sitio eriazo de la Ruta 78, cercano a Pomaire. El exconstituyente fue hallado con manos y pies amarrados, golpes en la cara, rociado con un líquido que sería diluyente y rayados políticos en los brazos.

Hacía pocas horas que Rojas Vade había recuperado la conciencia, luego de permanecer en coma inducido por la gravedad de su estado, y los policías tenían varias inquietudes. Es por esto que fueron a ver cómo se encontraba y revisar si ya estaba preparado para entregar su testimonio.

Un día antes, el mismo equipo de la PDI encontró en la casa de la víctima elementos que abrieron una nueva hipótesis. Se trata de amarras similares a las que tenía en sus extremidades. Lo que hasta ese minuto podía ser un secuestro, ahora se investigaba también como un caso de posibles autolesiones . También por esas horas, los investigadores revisaron antecedentes médicos que daban cuenta de que las lesiones eran superficiales y la gravedad del estado de la víctima correspondía a una sobredosis con una droga de carácter opioide.

El recinto médico ubicado en la comuna de Santiago ha informado diariamente su estado de salud. Esta mañana, al igual que durante el fin de semana, señalaron que su situación continuaba siendo grave, pero estable dentro de su condición clínica. El exconvencional permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el equipo clínico mantiene su evaluación permanente.

La declaración de Rojas Vade

Habiendo despertado hacía pocas horas, dicen conocedores de la causa, el testimonio de Rojas Vade no fue abundante. Los detectives consultaron qué había pasado y si tenía indicios de presuntos atacantes, a lo que el sujeto respondió que “no recordaba nada”.

De hecho, dijo que su memoria lo llevaba hasta el momento en que salió de su casa con la finalidad de “comprar cigarros” y tomar la ruta de vuelta a su casa. Luego de eso, dijo, apareció en el hospital internado.

Ante la insistencia de los detectives con nuevas preguntas, su respuesta se limitaba a ser la misma: “No me acuerdo”. Los funcionarios policiales fijaron una nueva declaración para ser registradas en los próximos días, esperando que su evolución sea satisfactoria y pueda recordar algunos episodios de la noche de ese miércoles.

En paralelo, los policías también han tomado declaración de su entorno cercano ya que fueron los últimos en estar con él en minutos previos a que saliera de su casa hacia la Ruta 78.

Diligencia clave

Fuentes del caso sostienen que, pese a los últimos antecedentes que apuntarían a un posible autoataque, no han descartado otras hipótesis. Por ejemplo, resolver si hubo o no participación de terceros.

Entre las diligencias que aún están pendientes se encuentran pericias de laboratorio de los restos orgánicos que se hallaron en el sitio del suceso. Fue allí también, específicamente en el auto que Rojas Vade manejaba ese día y que utiliza para prestar servicios en una aplicación de transporte, donde los detectives encontraron un plumón que sería el que se utilizó para rayar los dos antebrazos. En uno decía “No + zurdos” y en el otro “Viva Kast”.

De hecho el plumón que se encontró en el auto es del mismo color que el que tenía en sus brazos . En efecto, la Fiscalía ECOH se encuentra esperando un peritaje que sería clave para la investigación. Se trata de un análisis caligráfico para comparar las letras que tenía en sus brazos con las suyas.

Esa grafoscopía, que realizarán expertos criminalísticos de la materia, será fundamental para determinar si el caso responde a autolesiones no.