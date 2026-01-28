“No nos sorprende”: ministro Gajardo por detención de Armando Fernández Larios en manos del ICE

Ayer martes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicó una lista titulada como “Arrestados: lo peor de lo peor”, donde figura el nombre de 42 chilenos detenidos. El noveno lugar de la lista lo ocupa Armando Fernández Larios, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

La información fue confirmada por el canciller Alberto van Klaveren, quien ayer en un punto de prensa afirmó que Fernández “estaba detenido hace bastante tiempo”.

Al respecto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que no les sorprende la detención del exagente de la DINA, ni menos la calificación de “peor de lo peor”.

En diálogo con radio Infinita, el ministro expresó: “No nos sorprende porque efectivamente los criminales de lesa humanidad, los violadores de los derechos humanos, son los que han cometido los crímenes más graves que tiene la legislación internacional ”.

Precisamente, Fernández figura como autor en varias causas de lesa humanidad y la Segunda Sala de la Corte Suprema ya había autorizado, en más de un caso, su extradición a Chile.

Armando Fernández Larios.

Sobre una posible extradición, Gajardo explicó que el exagente “está con una audiencia pendiente que se va a desarrollar dentro del mes de febrero y dependiendo de esa audiencia, se va a ver el destino de esta persona"

En ese sentido, aseguró que, si bien Fernández está en el listado, no debería llegar a Chile en los “vuelos programados para estos días”.

En definitiva, Gajardo remarcó que no les “llama la atención” lo ocurrido con el exagente, subrayando que “los criminales de lesa humanidad son eso”, aludiendo a la catalogación de “lo peor”.