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    Nueva presidenta del TC defiende que el control del tribunal “no es político” y destaca asistencia inédita de Kast a la ceremonia

    Tras el término del período de la ministra Daniela Marzi, Silva ejercerá la presidencia hasta el cese de sus funciones. Posteriormente, su lugar será asumido por la ministra Catalina Lagos hasta el 10 de julio de 2028.

    Por 
    Helen Mora
     
    José Navarrete
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Este lunes el Presidente José Antonio Kast asistió a la ceremonia del cambio de mando en el Tribunal Constitucional, que ahora será dirigido -durante un año- por María Pía Silva.

    La presencia del Mandatario fue destacada inmediatamente por la nueva representante del TC, pues según señaló, Kast “es el primer Jefe de Estado que concurre a una ceremonia de esta índole”.

    Tras ello, continuó su discurso subrayando que el organismo “actúa como árbitro para resolver controversias vinculadas a la constitucionalidad de actos emanados de diversos poderes públicos, siendo un pilar fundamental en la garantía de la supremacía constitucional y con ello en la vigencia de nuestro estado de Derecho, con lo cual coopera, asimismo, a la consolidación del régimen democrático”.

    En esa línea, agregó: “No puede olvidarse que el Tribunal Constitucional, sirve a la Constitución y al ideal democrático garantizando el orden institucional a través de sus sentencias, lo cual supone no solo interpretar y aplicar las normas constitucionales, sino también escuchar e interactuar con la comunidad nacional”.

    Asimismo, hizo hincapié en que “el control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico y se ejerce desde razones de orden normativo, conforme a una metodología propia de las ciencias jurídicas”.

    “El control de constitucionalidad no se opone al principio democrático, sino que lo complementa y garantiza. En el Tribunal Constitucional, por lo tanto, se da un espacio de reflexión, de construcción de dogmática constitucional para dar vida al estado constitucional y democrático, sobre el cual se estructura la carta fundamental”, añadió.

    Una vez finalizada la ceremonia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, también destacó que “la relevancia está no solamente en que asista la magistrada María Pía Silva, sino que también que haya asistido el Presidente de la República a esta ceremonia”.

    Por otro lado, al ser consultado por las críticas que apuntan a las atribuciones del organismo, el ministro señaló: “Nosotros confiamos en que cada una de las instituciones de la República van a actuar conforme lo que son las atribuciones, las competencias que le asignan la Constitución Política de la ley. Y ese punto de vista, nos parece que las instituciones están cumpliendo con ese mandato”.

    En la sesión del 25 de junio, el Tribunal Constitucional, por mayoría absoluta de sus miembros y en sucesión de la ministra Daniela Marzi, fueron votadas como presidentas de la magistratura la ministra María Pía Silva, quien asumió hasta el cese del ejercicio de sus funciones. Por el tiempo remanente del período y hasta el 10 de julio de 2028, el TC será presidido por la ministra Catalina Lagos Tschorne.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Más sobre:José Antonio KastTribunal ConstitucionalMaría Pía SilvaCatalina LagosDaniela Marzi

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