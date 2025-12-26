Nuevo desencuentro entre alcalde de Santiago y defensor de la Niñez por aplicación de Aula Segura

Un nuevo desencuentro entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), y el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, se desató este viernes a propósito de la aplicación de la Ley Aula Segura en los establecimientos educacionales de la comuna capitalina.

El cruce, no obstante, no es nuevo. Ya a mediados de noviembre Desbordes había acusado a Quesille de entorpecer el trabajo municipal y de estar del lado de quienes ejercen violencia, luego de que la Defensoría de la Niñez presentara una Acción de Tutela Administrativa en la que criticó el uso de la Ley Aula Segura en el Internado Nacional Barros Arana (INBA). Quesille, por su lado, manifestó que no avala la violencia en los recintos educacionales.

Esta vez, ambos volvieron a enfrentar posturas a propósito de la misma legislación. En conversación con T13 Radio, Quesille defendió que la supuesta oposición de la Defensoría de la Niñez a la citada ley es "un mito que ha instalado el alcalde Desbordes”.

“Esta ley tiene problemas de cumplimiento de estándares (…), pero jamás en mi rol de defensor de la Niñez le podría impedir a una autoridad ni a nadie aplicar una ley que está vigente“, argumentó.

En la tarde, la Municipalidad de Santiago rebatió al abogado. “Lamento que el Defensor de la Niñez esté del lado de quienes promueven o justifican la violencia y no del lado de la inmensa mayoría de estudiantes y familias que lo único que quieren es estudiar en paz. Quien no cumple su rol y se dedica a bloquear las herramientas legales para proteger a los niños, está entorpeciendo nuestro trabajo”, señaló Desbordes a través de un comunicado.

“Nos llama profundamente la atención las declaraciones del defensor de la Niñez y éstas carecen de sustento jurídico y hay una absoluta desconexión con la realidad y de lo que viven cada día nuestras comunidades educativas. Sin duda estas declaraciones entorpecen nuestra labor y nos impiden entregar un servicio educativo adecuado. La Municipalidad de Santiago ha recurrido a toda la normativa para poder entregar paz y tranquilidad a las comunidades educativas”, acotó por su lado la directora de Educación del municipio, Pilar Lazo.

Junto con ello, el municipio sostuvo que el Internado Nacional Barros Arana cuenta con 200 estudiantes, en lugar de los 2.000 que -afirman- albergó históricamente. En esa línea, ejemplificaron que el Liceo de Aplicación bajó a la mitad su matrícula entre 2021 y 2024, lo que atribuyeron a la “violencia extrema”.