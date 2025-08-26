Nuevo embajador de Israel pide “objetividad” al gobierno de Chile respecto al conflicto en Gaza

La salida del polémico embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, dio paso a un nuevo líder diplomático: Peleg Lewi, quien espera que no se repita el recibimiento que se le dio a su antecesor.

En esa oportunidad, cuando Artzyeli se presentó en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric canceló a último minuto la reunión con el representante israelí para recibir sus cartas credenciales.

Así, este martes, en conversación con radio Agricultura, el nuevo embajador destacó: “Fue un hecho inédito. Espero que no vuelva a pasar. Somos todos gente mayor, adultos, diría yo. El trabajo de un embajador, y creo que también de un gobierno, es mantener los intereses y las relaciones profesionales para el bien de ambos países”.

Respecto a las críticas recientes del gobierno por los ataques de Israel hacia un hospital y la hambruna en la Franja de Gaza, señaló: “Cualquier conflicto no es blanco y negro. Hay que mirar de ambos lados. Entonces, lo que nosotros esperamos de Chile, como los demás países, es que miren a ambos lados del conflicto. Chile no es el único país que critica el rol de Israel en el último conflicto con Gaza, muchos países lo hacen, pero hay maneras de hacerlo".

Por lo mismo, el embajador instó al gobierno de Boric a tener “objetividad” y no involucrarse en un problema de Medio Oriente.

“Chile tiene bastantes quiebres en la sociedad, no hace falta importar otro conflicto aquí”, zanjó.

En ese sentido, añadió: “Por qué aquí las noticias sobre el conflicto árabe-israelí se convierten en noticias internas, no en tema de relaciones exteriores? Creo que hay un problemade liderazgo que permite que este conflicto sea tan vigente aquí en Chile, y hay que parar eso”.

El representante de Israel también reprochó la reacción de las autoridades ante la vandalización a la sinagoga más antigua de Santiago, que se dio el viernes 22 en medio de la celebración del Sabbat.

Lewi apuntó a las “pocas reaccionesoficiales” y criticó: “Cuando hay un ataque de antisemitismo en otras partes del mundo, creo que hay una reacción oficial más grande, pero otra vez, ese tema interno chileno, yo creo que se trata de educación, yo creo que los líderes políticos y religiosos tienen que poner el peso de ellos para que estas cosas no pasen".