Nuevo movimiento en SLEP Atacama tras polémica celebración: renuncia directora subrogante

Hace unos días, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó la renuncia de Daslav Mihovilovic como director ejecutivo suplente del SLEP Atacama. Esto, tras la polémica que generó la celebración del quinto año del organismo en el Casino de Copiapó.

En registros de video que se viralizaron por redes sociales, se pudo observar que la celebración contó con una limusina de lujo, así como también iluminación especial, tortas, tragos y cámaras 360°. Esto, en medio de los múltiples cuestionamientos por los que ha pasado este servicio local, como el despido de trabajadores, y la reducción de horas docente, entre otros.

Si bien con la renuncia de Mihovilovic al cargo correspondía que asumiera en su reemplazo Ximena Sanhueza debido al orden de subrogancia legal del servicio, desde la Dirección de Educación Pública (DEP) señalaron que no alcanzó a asumir formalmente el cargo.

Sanhueza, señalan, renunció a su ADP debido a temas personales y de salud, por lo que, al continuar con el orden de subrogancia del Servicio Local, le corresponde asumir el cargo al subdirector de Gestión de Personas, Víctor Sánchez Serrano.

En cuanto a la polémica, la Fiscalía de Atacama anunció la apertura de una investigación de oficio al respecto, con el fin de esclarecer el origen de los recursos de la fiesta. Asimismo, desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Caltado instruyó realizar una auditoría al servicio local.