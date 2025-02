Ñuñoa y Providencia activan plan para contener delincuencia en Barrio Italia

El Barrio Italia ha experimentado un crecimiento comercial exponencial. Tras el paso del estallido social en octubre de 2019, el sector comenzó a posicionarse como uno de los polos culturales y de emprendimiento preferidos por los locatarios de Santiago centro y Barrio Bellavista, que se vieron obligados a mover sus negocios hacia un sector rentable y alejado de los disturbios. Sobre todo los pertenecientes al sector de Plaza Baquedano.

“Hemos crecido muchísimo. Creo que en gran medida se debe a que somos considerados como un barrio seguro. Los locales que estaban en otros barrios terminaron viniéndose para acá porque no podían seguir funcionando por temas de seguridad”, relata Paulina Ureta, presidenta de Asociación Gremial de Barrio Italia de Providencia.

A la fecha la zona alberga cerca de 550 locales que van desde restaurantes a galerías y teatros. En temporada estival ha llegado a tener más de 30 mil asistentes entre familias, grupos de amigos y turistas.

Pero la alta concurrencia de gente trae aparejados otros problemas como el alza de las denuncias por delincuencia. “Presenciamos robo de celulares a los turistas que dejan sus pertenencias sobre las mesas, incluso robos por sorpresa”, cuenta Ureta. Y no es lo único: “Se ha hecho común que roben los espejos de los autos estacionados en las calles aledañas”, agrega Ureta.

La Asociación Gremial de Barrio Italia Ñuñoa comparte la misma preocupación por la seguridad. “Hace tiempo hemos estado trabajando para mejorar la seguridad barrial con la implementación de cámaras de seguridad. Sabemos de otros barrios que se han visto opacados por la delincuencia. No queremos que nos pase lo mismo y hemos presionado por tener mayor coordinación con los municipios y entre nosotros”, asevera su presidente, Harry Silva.

Lo anterior llevó a que el pasado 8 de enero las municipalidades de Providencia y Ñuñoa, comunas donde se emplaza el barrio comercial, accionaran un convenio de colaboración que tiene como objetivo fortalecer la seguridad sin distinguir los límites administrativos.

El acuerdo alcanzado entre el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), y su par de Ñuñoa, Sebastián Sichel (ind. Chile Vamos), busca garantizar la presencia de personal de seguridad municipal.

Así, desde el 12 de febrero se iniciaron patrullajes conjuntos con personal en bicicleta que se sumaron a los recorridos habituales de motos y autos de ambos municipios.

El nuevo modelo de patrullaje integrado no solo refuerza la seguridad, sino que también incorpora una vigilancia más cercana a pie.

“En los días de mayor presencia de público los guardias no solo protegen a los turistas de ilícitos, también los orientan sobre los servicios que se ofrecen en la zona. Es una manera de potenciar ambos polos”, recalca el presidente de la Asociación Gremial de Barrio Italia Ñuñoa.

Los locatarios han levantado banderas rojas por el aumento de los hechos delictuales en la zona. La inquietud es que Barrio Italia corra la misma suerte que otros polos turísticos y de bohemia de Santiago como Barrio Bellavista, que desde hace años se convirtió en una zona insegura.

“Si hay problemas de seguridad no llega público, si no llega público no hay negocio”, complementa uno de los dirigentes gremiales del sector.

“Las personas no deben saber dónde termina Ñuñoa y dónde empieza Providencia, pero sí deben sentirse seguras en todo su trayecto”, dice el alcalde Bellolio. “Eliminamos esas barreras administrativas para que nuestros equipos de seguridad trabajen de manera coordinada, cruzando calles, protegiendo a todos por igual. Así fortalecemos la seguridad de los vecinos y de quienes visitan este vibrante sector de Santiago”, añade.

El modelo de seguridad

En términos de seguridad, la cifra de emergencias atendidas habla por sí sola. Durante 2024 Providencia respondió a 449 llamados de emergencia en Barrio Italia, siendo los robos sorpresivos y los robos de vehículos los delitos más comunes. En este contexto, se logró frustrar 41 delitos y se realizaron 17 detenciones. Por su parte, Ñuñoa atendió 390 llamados en el mismo sector, con un panorama similar en cuanto a delitos y 7 detenciones exitosas.

La Plaza Ñuñoa, por su parte, fue otro de los focos críticos, con 872 llamados de emergencia durante el mismo período. Esta cifra subraya la necesidad de una vigilancia constante en las arterias que conectan ambas comunas, haciendo evidente la importancia del nuevo plan de seguridad conjunto.

El alcalde Sichel destaca la importancia de brindar un servicio de seguridad que no solo se enfoque en la respuesta ante emergencias, sino también en acompañar y orientar a los vecinos, comerciantes y turistas. “Cuando hay confianza, el turismo y el comercio crecen. Nuestra estrategia es garantizar una protección real, con patrullajes en bicicleta y a pie, asegurando una presencia constante en el lugar donde realmente se necesita”, aseguró.

El modelo de patrullaje integrado no es un concepto nuevo, pero sí lo es en esta escala de colaboración intercomunal. Durante el 2024 ambos municipios ya habían implementado acciones conjuntas, como operativos de fiscalización y patrullajes de infantería. Este nuevo servicio, que se desplegará entre miércoles y domingo, de 14:00 a 23:00 horas, es el siguiente paso en un proceso que busca transformar la seguridad en estos sectores.

Los patrulleros de ambas comunas podrán cruzar los límites administrativos para asistir a víctimas de delitos, efectuar detenciones y seguir optimizando los recursos en la lucha contra la delincuencia.