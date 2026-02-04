Operativo en barrio Meiggs: se reactivan barricadas y ambulantes se enfrentan a Carabineros

Autoridades reportan enfrentamientos entre Carabineros y las personas que realizan comercio informal en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, donde estos últimos reactivaron barricadas en el sector.

Los hechos ocurren en el contexto del plan de recuperación del espacio público impulsado por la Municipalidad de Santiago, la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros.

En ese contexto, un grupo de comerciantes informales intentó, desde la madrugada de este miércoles, reinstalar sus toldos azules en sectores aledaños a los que fueron desalojados el día anterior, específicamente en las calles Toesca y Conferencia, a dos cuadras de la zona intervenida inicialmente.

En esa línea, los comerciantes utilizaron toldos rotos, neumáticos y colchones para encender barricadas , como en San Alfonso con Toesca, lo que bloqueó el tránsito vehicular y generó gran cantidad de basura y escombros. Carabineros intervino para despejar las vías con carros de control de Orden Público.

Durante los enfrentamientos, personal uniformado confirmó que se detuvo a un sujeto por los desórdenes registrados en el sector de calle Gorbea con San Alfonso. Este se suma a los tres detenidos que hubo durante la madrugada.

Cabe recordar que la intervención, que comenzó este martes, incluyó el retiro de aproximadamente 1.500 toldos azules y la instalación de rejas perimetrales en calles como Sazié, Grajales, Exposición y Bascuñán Guerrero.