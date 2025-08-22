SUSCRÍBETE
Nacional

Orrego llama a la solidaridad y autocuidado por bajas temperaturas: “Va a ser probablemente la noche más fría del año”

El gobernador de la RM instó a los conductores que suban a la montaña a utilizar cadenas en los vehículos.

Paula Pareja
JAVIER SALVO/ATON CHILE

El sistema frontal que afecta a la zona central del país ha azotado con intensidad en la Región Metropolitana (RM). La noche del jueves comenzó a nevar en varios sectores precordilleranos, y con eso se presentaron algunos estragos.

La situación -inusual en la capital- motivó a las autoridades suspender las clases en los establecimientos municipales y jardines infantiles de las comunas de Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo. La medida rigió también en dos establecimientos de Machalí y en algunos colegios de San Antonio, Putaendo y San Esteban, en Valparaíso.

De acuerdo a los pronósticos de la Dirección Meteorológica (DMC), este viernes Santiago alcanzará una máxima de 8°, mientras que el sábado los termómetros marcarán una mínima de -3°.

En ese contexto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en diálogo con Radio Duna, hizo un llamado al autocuidado y a la “solidaridad”, ante las bajas temperaturas.

“Siempre cuando hay mucho frío en Santiago yo no puedo dejar de pensar en la gente en situación de calle, porque de verdad este es probablemente el peor día del año, más que la lluvia", sostuvo.

En esa línea, solicitó que “la gente reporte a Ruta de Calle del Ministerio de Desarrollo Social o de los municipios, para que podamos acudir también a esa ayuda. Va a ser probablemente la noche más fría del año”, sostuvo.

El frío afectaría también las condiciones de las rutas, “podemos tener hielo en las calles”, indicó Orrego. En ese sentido, destacó que transitar será “bastante riesgoso mañana en la mañana”. Con ello hizo un llamado a ”tener mucha, pero mucha precaución".

En ese sentido, recalcó que las rutas de montaña G-25 y G-21 “están cerradas en estos momentos”. Además, informó que los conductores que quieran acudir a la montaña durante el fin de semana deben usar cadenas en los vehículos, “porque de lo contrario el nivel de tacos que se pueden generar producto de autos que queden atascados en la nieve es bastante alto", sostuvo.

Si usted divisa una persona en situación de calle puede contactarse con el Fono Código Azul, marcando el 800 104 777 (opción 0) o a través de la pagina web www.codigoazul.gob.cl. De esta forma, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrán prestar ayuda a las personas en situación de calle.

