76 viviendas con daños menores, cierre de pasos fronterizos y suspensión de clases: el balance de Senapred por sistema frontal

Durante la mañana de este viernes desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizaron un balance del sistema frontal que afecta al país.

Según dieron a conocer las autoridades, hasta el momento no se han registrado grandes afectaciones producto del sistema frontal, añadiendo que 76 viviendas han resultado con daños menores entre las regiones de Coquimbo, Metropolitana y O’Higgins.

"No tenemos grandes incidentes producto de este sistema frontal, por el contrario lo que observamos es una normalidad en el funcionamiento de todas las regiones", señaló el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien a pesar de esto apuntó que “tenemos alteraciones de conectividad en algunas rutas, en Coquimbo se registran anegamientos en diversos puntos de la comuna, en Valparaíso tenemos el cierre preventivo de la cuesta Chacabuco y Las Bateas en la comuna de Rinconada.

Además, según dio a conocer el Subsecretario del Interior, en la Región Metropolitana se encuentra cerrado el camino de San José de Maipo desde el sector de La Obra por acumulación de nieve.

Respecto a la nieve caída, Ramos detalló que "se ha medido una caída de 33 centímetros de nieve aproximadamente en el sector de La Parva, Portillo y en Valle Nevado 42 centímetros", añadiendo que habrá un receso en las precipitaciones por alrededor de tres horas durante la jornada de este viernes.

“El pronóstico es que nos aproximemos a los 60 centímetros de nieve, 80 centímetros de nieve que la Dirección Meteorológica de Chile ha anunciado previamente”, mencionó.

Por su parte, la Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, reiteró que “algunas comunas han hecho suspensión de clases para el día de hoy, en la región de Valparaíso, hay establecimientos de la comuna de San Antonio, Putaendo y San Esteban que suspendieron las clases, están suspendidas todas las clases en los establecimientos municipales y jardines infantiles de las comunas de Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo y dos establecimientos en la comuna de Machalí”.

“Se mantiene cerrado el paso fronterizo a Los Libertadores en la Región de Valparaíso, Pehuenche en la Región del Maule y Cardenal Zamora en La Región de Los Lagos”, agregó.

Lluvias y pronóstico del fin de semana

Por su parte desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) apuntaron que “en general ha llovido más en el sector oriente que hacia el sector poniente de la Región Metropolitana. En Pudahuel se registraron 15 milímetros, en el centro de la capital 22,3 milímetros en las últimas horas, lo que representa todavía un déficit del 11,2 por ciento y en Tobalaba, en La Reina, se han registrado 34,7 milímetros”.

De acuerdo a lo que agregaron, se espera que en Santiago caigan entre 5 y 10 milímetros más de agua, y hasta 15 milímetros en el sector oriente y de precordillera.

Respecto al pronóstico del fin de semana, según anunciaron, se espera “el ingreso de una masa de aire frío polar”, por lo que las temperaturas bajarán en la capital.

“En el centro de la capital podríamos registrar entre menos 3 a menos 4 grados, en algunas comunas hasta menos 6 grados, como Colina, Tiltil, Lampa, localidades que generalmente son más frías que el centro de la capital”, apuntaron.