SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

76 viviendas con daños menores, cierre de pasos fronterizos y suspensión de clases: el balance de Senapred por sistema frontal

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, se espera que en Santiago caigan entre 5 y 10 milímetros más de agua.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: ATON.

Durante la mañana de este viernes desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizaron un balance del sistema frontal que afecta al país.

Según dieron a conocer las autoridades, hasta el momento no se han registrado grandes afectaciones producto del sistema frontal, añadiendo que 76 viviendas han resultado con daños menores entre las regiones de Coquimbo, Metropolitana y O’Higgins.

"No tenemos grandes incidentes producto de este sistema frontal, por el contrario lo que observamos es una normalidad en el funcionamiento de todas las regiones", señaló el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien a pesar de esto apuntó que “tenemos alteraciones de conectividad en algunas rutas, en Coquimbo se registran anegamientos en diversos puntos de la comuna, en Valparaíso tenemos el cierre preventivo de la cuesta Chacabuco y Las Bateas en la comuna de Rinconada.

Además, según dio a conocer el Subsecretario del Interior, en la Región Metropolitana se encuentra cerrado el camino de San José de Maipo desde el sector de La Obra por acumulación de nieve.

Respecto a la nieve caída, Ramos detalló que "se ha medido una caída de 33 centímetros de nieve aproximadamente en el sector de La Parva, Portillo y en Valle Nevado 42 centímetros", añadiendo que habrá un receso en las precipitaciones por alrededor de tres horas durante la jornada de este viernes.

“El pronóstico es que nos aproximemos a los 60 centímetros de nieve, 80 centímetros de nieve que la Dirección Meteorológica de Chile ha anunciado previamente”, mencionó.

Por su parte, la Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, reiteró que “algunas comunas han hecho suspensión de clases para el día de hoy, en la región de Valparaíso, hay establecimientos de la comuna de San Antonio, Putaendo y San Esteban que suspendieron las clases, están suspendidas todas las clases en los establecimientos municipales y jardines infantiles de las comunas de Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo y dos establecimientos en la comuna de Machalí”.

“Se mantiene cerrado el paso fronterizo a Los Libertadores en la Región de Valparaíso, Pehuenche en la Región del Maule y Cardenal Zamora en La Región de Los Lagos”, agregó.

Lluvias y pronóstico del fin de semana

Por su parte desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) apuntaron que “en general ha llovido más en el sector oriente que hacia el sector poniente de la Región Metropolitana. En Pudahuel se registraron 15 milímetros, en el centro de la capital 22,3 milímetros en las últimas horas, lo que representa todavía un déficit del 11,2 por ciento y en Tobalaba, en La Reina, se han registrado 34,7 milímetros”.

De acuerdo a lo que agregaron, se espera que en Santiago caigan entre 5 y 10 milímetros más de agua, y hasta 15 milímetros en el sector oriente y de precordillera.

Respecto al pronóstico del fin de semana, según anunciaron, se espera “el ingreso de una masa de aire frío polar”, por lo que las temperaturas bajarán en la capital.

“En el centro de la capital podríamos registrar entre menos 3 a menos 4 grados, en algunas comunas hasta menos 6 grados, como Colina, Tiltil, Lampa, localidades que generalmente son más frías que el centro de la capital”, apuntaron.

Más sobre:LluviasSistema FrontalSenapredBalance

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre

Nieve en sectores precordilleranos, clases suspendidas y bajas temperaturas: el paso del sistema frontal en la RM

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

De las acusaciones cruzadas al anuncio de querellas: qué dijeron las autoridades argentinas tras los incidentes en Avellaneda

Funcionario de la Armada fallece en el Molo de Abrigo de Valparaíso

El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Servicios

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Nieve en sectores precordilleranos, clases suspendidas y bajas temperaturas: el paso del sistema frontal en la RM
Chile

Nieve en sectores precordilleranos, clases suspendidas y bajas temperaturas: el paso del sistema frontal en la RM

De las acusaciones cruzadas al anuncio de querellas: qué dijeron las autoridades argentinas tras los incidentes en Avellaneda

Funcionario de la Armada fallece en el Molo de Abrigo de Valparaíso

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre
Negocios

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México
Tendencias

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Quién es Marius Borg Høiby, hijo de una princesa en Noruega acusado de cuatro delitos de violación

¿Por qué Gustavo Costas sacó a Gabriel Arias? Las razones del polémico cambio ante Peñarol que molestó al arquero
El Deportivo

¿Por qué Gustavo Costas sacó a Gabriel Arias? Las razones del polémico cambio ante Peñarol que molestó al arquero

La dura crítica de David Pizarro a Argentina y al presidente de Independiente: “Vergüenza mundial”

Evasión de impuestos, buscado por Interpol y carrera política: Quién es Néstor Grindetti, el presidente de Independiente

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país
Mundo

El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país

La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores

Israel amenaza con “destruir” la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus “condiciones” para un acuerdo

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos