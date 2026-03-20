Paciente es ingresada a la UCI tras procedimiento en clínica estética en Providencia: había sido clausurada en 2024

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un procedimiento policial durante este viernes en la Clínica Estética Almirante Pastene en Providencia, luego de que una paciente tuviera que ser trasladada a la clínica Santa María de urgencia.

La paciente es una mujer de 31 años quien sufrió un paro cardiorrespiratorio al momento inicial de la intervención por un problema con la anestesia.

La Fiscalía Oriente está realizando las primeras diligencias en el lugar junto al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) y la Brigada de Homicidios de la PDI, que quedó a cargo de la investigación.

Sin embargo, esta clínica estética estuvo previamente en el ojo del huracán a raíz de la muerte de una mujer de 38 de años durante un procedimiento estético en 2024. La causa judicial por el delito de cuasidelito de homicidio, en contra de los dos médicos involucrados, sigue vigente.

Si bien la Seremi de Salud de la Región Metropolitana había clausurado el lugar al detectar diferentes irregularidades del recinto, la clínica estética volvió a funcionar bajo la patente de centro médico, según informó la directora de fiscalizaciones del municipio de Providencia, Marcela Ortiz.

“Para tener una patente de clínica debe cumplir con otros requisitos. Por lo tanto esta clínica no puede tener pabellones y no puede hacer intervenciones que sean permanentes, que requieran hospitalización”, apuntó Ortiz.

En tanto, la paciente fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y se mantiene en riesgo vital.