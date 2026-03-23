PDI confirma salida de jefa de Inteligencia, Consuelo Peña, y nombra en su reemplazo a Ricardo Gatica

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este domingo la salida del cargo de subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la prefecta general Consuelo Peña, en un comunicado de prensa que dio a conocer a través de redes sociales.

En el documento, la institución detalló que Peña “ha pasado” a retiro y le agradeció “los servicios prestados a la Policía de Investigaciones de Chile y a la patria” .

En su reemplazo, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, nombró al prefecto general Ricardo Gatica, quien se ha desempeñado en unidades como la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana y la Unidad de Coordinación Estratégica Norte, y como agregado policial en México.

La PDI además explicó que la máxima autoridad de la institución decidió “realizar una readecuación de los cargos, designando en la subdirección del Personal y Soporte a las Operaciones al prefecto general Erwin Clerc -quien antes se desempeñaba como Inspector General- y para este cargo a la prefecta inspectora Catalina Barría”.

La controversia que involucra a Steinert

La salida de Peña provocó una serie de cuestionamientos desde la oposición, donde han solicitado al gobierno transparentar las razones detrás del cambio en una de las áreas claves de la PDI.

Como los del senador Iván Flores (DC), quien este sábado denunció a través de redes sociales la remoción de la subdirectora de la entidad policial, apuntando a que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, estaba tras la decisión.

“La ministra Steinert ha cometido un error gigantesco al exigirle al director de la PDI que despida de inmediato a la sudirectora, a la segunda de a bordo, a la persona con una carrera intachable (...) hoy día se le despide aparentemente por cuestiones muy secundarias”, dijo Flores en un video.

Que digan la verdad! Pido al presidente Kast que ordene que se digan las verdaderas razones, por qué la ministra Steinert exigió la salida inmediata de la subdirectora nacional de la PDI, jefa y pieza clave en la lucha contra el Crimen Organizado. Están desmantelando la… pic.twitter.com/eBPb9aKr6a — Iván Flores García (@ifloressenador) March 21, 2026

En el registro audiovisual también señaló que no hubo una explicación publica de este “descabezamiento de la PDI”, pidiendo que se cuente la verdad.

También, afirmó que no se puede remover “gente tan valiosa” y de función tan crítica porque “ parece que actúa todavía como fiscal y no como ministra , no le gustó que la cambiaran algunas piezas” .

Finalmente, el representante de la Cámara Alta pidió al Presidente José Antonio Kast, o al ministro del Interior, Claudio Alvarado, dar una explicación tras la decisión.

“Yo creo que vamos a tener una sorpresa si se hace la investigación como corresponde (...) algo huele mal en todo esto”, sentenció el legislador.