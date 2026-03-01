SUSCRÍBETE
    Nacional

    Hay una detenida: PDI incauta domicilio de banda delictual con armamento y equipamiento táctico en La Pintana

    El lugar era utilizado por un grupo local dedicado al robo con intimidación y quitadas de droga. También tenían como principal modus operandi el hacerse pasar por falsos policías.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    PDI incauta en La Pintana domicilio de banda delictual con armamento y equipamiento táctico: una mujer resultó detenida

    Una investigación encabezada por un equipo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió incautar un domicilio en La Pintana, utilizado por una peligrosa banda delictual para el acopio de material táctico y armamento.

    Según detalló el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE-Antisecuestros, la banda delictual operaba en la misma comuna del decomiso y se dedicaba principalmente al robo con intimidación, haciéndose pasar por falsos policías, y a las “quitadas de drogas”.

    La operación desarrollada por detectives BIPE permite incautar gran cantidad de material táctico: cuatro chalecos antibalas, cuatro cascos balísticos, una subametralladora de fabricación artesanal, pero con la misma capacidad de tiro que una de fabricación industrial, un supresor de sonido para esta arma, además de una pistola a fogueo modificada para uso de munición convencional”, detalló Barrientos sobre el material incautado.

    PDI de Chile

    Además de lo anterior, la PDI detuvo en el mismo domicilio al encargado del lugar: una mujer chilena de 27 años de edad.

    Por el momento, la PDI comenzaría a investigar el material incautado por medio del Laboratorio de Criminalística Central para así establecer si el armamento fue utilizado en otros delitos.

    Mientras tanto, la detenida fue formalizada durante esta semana por el Ministerio Público. El tribunal determinó como cautelar en su contra la prisión preventiva mientras dure la investigación.

