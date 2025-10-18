PDI indaga homicidio de hombre encontrado muerto en sector industrial de Lampa

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando un homicidio registrado durante la mañana de este sábado en la comuna de Lampa, Región Metropolitana.

Según informó el comisario Juan Zerené, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte, “hoy en horas de la mañana, a solicitud de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, nos trasladamos hacia la comuna de Lampa, hasta calle Cerro San Luis, comprobando que en un sector empresarial al costado de la calzada permanecía el cuerpo sin vida de un ciudadano chileno de 56 años de edad, quien presenta una gran lesión en su frontal derecha por elemento contundente ”.

El detective señaló que el hecho corresponde a un homicidio consumado y que se han desplegado diversas diligencias en el lugar. tales como “empadronamiento, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad”:

“Esto, a fin de obtener antecedentes concretos que nos permitan establecer las circunstancias del hecho”, indicó.

Asimismo, Zerené añadió que “hasta el minuto no descartamos ninguna alternativa, por lo mismo estamos realizando el trabajo científico técnico del sitio del suceso, levantando todas aquellas evidencias que pudieran ser de relevancia criminalística”.