Nacional

PDI indaga homicidio de hombre encontrado muerto en sector industrial de Lampa

La víctima, un ciudadano chileno de 56 años, quien fue hallado con una lesión en la cabeza.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando un homicidio registrado durante la mañana de este sábado en la comuna de Lampa, Región Metropolitana.

Según informó el comisario Juan Zerené, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte, “hoy en horas de la mañana, a solicitud de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, nos trasladamos hacia la comuna de Lampa, hasta calle Cerro San Luis, comprobando que en un sector empresarial al costado de la calzada permanecía el cuerpo sin vida de un ciudadano chileno de 56 años de edad, quien presenta una gran lesión en su frontal derecha por elemento contundente”.

El detective señaló que el hecho corresponde a un homicidio consumado y que se han desplegado diversas diligencias en el lugar. tales como “empadronamiento, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad”:

“Esto, a fin de obtener antecedentes concretos que nos permitan establecer las circunstancias del hecho”, indicó.

Asimismo, Zerené añadió que “hasta el minuto no descartamos ninguna alternativa, por lo mismo estamos realizando el trabajo científico técnico del sitio del suceso, levantando todas aquellas evidencias que pudieran ser de relevancia criminalística”.

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

