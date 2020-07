Penas de hasta 5 años: Presidente promulga ley que aumenta las sanciones a quienes agredan a bomberos

El Presidente Sebastián Piñera promulgó esta jornada el proyecto de ley que aumenta las penas a quienes agredan a bomberos durante el ejercicio de su labor.

El Mandatario concurrió a la actividad junto a sus ministros del Interior -a quien hizo un gesto en medio de las versiones de un cambio de gabinete recordando a su tatarabuelo, Enrique Mac-Iver-; de la Segegob, Karla Rubilar y de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward. Estos dos últimos que impulsaron la moción parlamentaria que hoy se promulgó cuando eran diputados.

“Lamentablemente, hay muchos, algunos, que no reconocen la nobleza y la generosidad de esta entrega y en lugar de devolverles la mano con aprecio, con gratitud y con afecto, los agreden físicamente, impiden el desarrollo de sus funciones, apedrean sus carros bomba e, incluso, atacan sus cuarteles de Bomberos. Esos chilenos no entienden lo que es la nobleza de la acción de Bomberos, pero tampoco entienden lo que es la obligación de toda persona de condenar y no practicar la violencia”, indicó Piñera.

“Por esa razón, porque es una institución que merece nuestro aprecio y nuestra gratitud, porque es una institución que necesita respeto y protección, que merece respeto y protección, igual como lo merecen nuestros Carabineros y nuestra Policía de Investigaciones que, también, arriesgan sus propias vidas por proteger las nuestras, es que queremos, hoy día, dar un paso adelante muy concreto y promulgar una ley que les va a permitir tener la protección y la seguridad que necesitan y merecen”, agregó.

La ley establece que para quienes produzcan lesiones graves a los funcionarios, arriesgan penas que van de 3 años y 1 día hasta 5 años. En tanto, para las lesiones menos graves, la sanción puede ser de 541 días hasta 3 años.

El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Marco Antonio Cumsille, indicó que “valoramos la Iniciativa que viene a proteger a los voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de todo el país en el desempeño de sus funciones”.