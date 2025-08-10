SUSCRÍBETE
Nacional

Pescador queda en prisión preventiva por homicidio frustrado en contra de carabinero e incendio en San Javier

Los hechos ocurrieron cuando los pescadores bloquearon la Ruta 5 Norte para expresar su molestia respecto a la Ley de Fraccionamiento.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Créditos: Carabineros

Este domingo quedó en prisión preventiva un imputado por los delitos de homicidio frustrado a personal de Carabineros, por incendio consumado y también por lesiones a los funcionarios policiales, en San Javier, Región del Maule.

Con el sujeto, ya son 16 las personas las cuales el Ministerio Público ha formalizado cargos por la participación directa de estos individuos en el enfrentamiento ocurrido en marzo pasado cuando se realizó una protesta de pescadores.

En ella, se expresó la molestia en torno al proyecto de Ley de Fraccionamiento en la Ruta 5, a la altura del de San Javier de la región del Maule.

En esa oportunidad, de acuerdo a Carabineros, una docena de funcionarios quedaron heridos y se destruyeron tres vehículos policiales y uno particular.

El trabajo encabezado por la Fiscalía y ejecutado por el OS9 de Carabineros, permitió la detención y formalización de cargos un nuevo involucrado.

El fiscal a cargo de la investigación de investigación, Óscar Salgado, comentó que “en el tribunal de Garantía de San Javier se realizó el control de detención de un nuevo pescador, al cual se le formalizó por los delitos de homicidio frustrado a personal de Carabineros, por incendio consumado y también por lesiones a los funcionarios de Carabineros que se encontraban en el sitio del suceso el 26 de marzo del año 2025, día en que los pescadores se tomaron la Ruta 5 y provocaron desmanes quemando vehículos y agrediendo a los policías”.

Sumó que “el tribunal tras acoger los argumentos del Ministerio Público procedió a decretar prisión preventiva de este nuevo pescador que incurrió en estas conductas al igual como lo hicieron otros que también se encuentras privados de libertad o formalizados por esta investigación. El plazo para investigar la causa fue acotado en 30 días y por ahora el imputado se mantendrá privado de libertad en la cárcel de Linares”.

Con este nueva detención ya son seis los pescadores que, bajo la medida cautelar más gravosa, permanecen a la espera de un juicio oral en su contra.

Más sobre:CarabinerosMinisterio PúblicoRegión del MauleRuta 5Ley de FraccionamientoProtestaPescadores

