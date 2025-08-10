Vallejo por críticas de asesor económico de Jara sobre el empleo: “Las calificaciones y las interpretaciones políticas son legítimas”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), respondió este domingo a las críticas de la oposición por la defensa que hizo de las cifras del empleo en el país durante el periodo en que Jeannette Jara (PC) -la candidata presidencial del oficialismo- fue ministra del Trabajo y también abordó la postura crítica de Luis Eduardo Escobar -economista del equipo de Jara- respecto a ese guarismo.

“Yo creo que hay que separar lo que uno pueda opinar de los candidatos versus, en este caso, Jeannette Jara como exministra. Una cosa es Jeannette Jara ministra del Trabajo y otra cosa es Jeannette Jara candidata”, dijo la portavoz en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

Las cifras entregadas por el INE sobre el trabajo -que arrojaron, entre los aspectos negativos, la creación de 141 empleos en un año y el alza de la cesantía al 8,9%- fueron el objeto de un video parodia que la UDI publicó esta semana. El registro audiovisual -que mostraba un escenario ficticio en el que Jeannette Jara y el Presidente Gabriel Boric hablaban del empleo- fue duramente calificado por Vallejo el miércoles como una “campaña sucia” y una “interpretación parcial de los datos”.

Vallejo defendió esta jornada el rechazo del gobierno hacia ese video argumentando que “respecto a las críticas o a la información errónea o falsa que se puede decir de la administración y la gestión de gobierno, nosotros vamos a salir a defender y aclarar y a desmentir”.

La secretaria de Estado también fue consultada por las declaraciones del economista Luis Eduardo Escobar, quien calificó la tasa de desempleo y la cifra de creación de puestos de trabajo como “un desastre”. “Bueno, hay distintas opiniones. Yo no me voy a meter en las opiniones”, respondió Vallejo sobre el coordinador del equipo económico de la abanderada oficialista.

“Nuestra posición como Gobierno es que tenemos respecto a los resultados del INE y de empleo datos positivos y el dato negativo de la desocupación. Datos positivos que tenemos es que se han creado más de 96.000 empleos formales. Al mismo tiempo que se han destruido empleos informales (...) Entonces, si bien bajamos la informalidad, positivo. Creamos empleo formal, positivo, tenemos este desafío todavía que es atender a quienes todavía están buscando empleo y no encuentran empleo formal", añadió.

Luego puntualizó que “una cosa es la calificación (N de la R: que hizo Luis Eduardo Escobar) y otra cosa es qué estamos haciendo. Porque no basta con decir esto es grave o es un desastre. Las calificaciones y las interpretaciones políticas son legítimas, vengan del comando, vengan de candidato, de un partido, etc. (...) Hasta el propio Presidente dijo que la candidatura de Jeannette Jara podía ser crítica de la gestión del gobierno, porque esto no es una candidatura que esté subordinada a la gestión del gobierno y que no tenga libertad para ir más allá, para proponer, para incluso tener una reflexión crítica de la gestión del gobierno".

Para cerrar, Vallejo afirmó que este planteamiento es extensivo a las otras candidaturas, incluso sin son de la oposición, “porque son opiniones políticas. Otra cosa es cuando se pueda mentir sobre cifras o cosas específicas. O sea, no mezclemos peras con manzanas”.