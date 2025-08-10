Sismo de magnitud 6.1 sacude el noroeste de Turquía: reportan edificio colapsado y heridos
El movimiento telúrico ocurrió a las 19:53 hora local, y se percibió hasta Estambul.
Un sismo de 6,1 grados de magnitud remeció este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, con epicentro en el distrito de Sındırgı, provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según informó la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).
El movimiento telúrico, ocurrido a las 19:53 hora local, se percibió en un amplio radio, incluyendo la ciudad de Estambul y las provincias circundantes, generando alarma entre la población.
El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, informó en redes sociales que “AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto”.
Inicialmente, Yerlikaya señaló que “actualmente, no se han registrado eventos adversos” y ofreció “mis mejores deseos a nuestros ciudadanos afectados por el terremoto”. Sin embargo, horas más tarde confirmó el colapso de un edificio en Sındırgı y reportes preliminares de personas heridas.
En tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, señaló: “Extiendo mis mejores deseos a todos nuestros ciudadanos afectados por el terremoto que ocurrió en Balikesir y que también se sintió en nuestras provincias regionales”.
“Desde el principio, todas las instituciones pertinentes han actuado y están tomando las medidas necesarias. Estamos siguiendo de cerca estas iniciativas“, añadió.
Y cerró pidiendo “que Dios proteja a nuestro país de todo tipo de desastres”.
