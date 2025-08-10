Sismo de magnitud 6.1 sacude el noroeste de Turquía: reportan edificio colapsado y heridos

Un sismo de 6,1 grados de magnitud remeció este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, con epicentro en el distrito de Sındırgı, provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según informó la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

El movimiento telúrico, ocurrido a las 19:53 hora local, se percibió en un amplio radio, incluyendo la ciudad de Estambul y las provincias circundantes, generando alarma entre la población.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, informó en redes sociales que “AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto”.

Inicialmente, Yerlikaya señaló que “actualmente, no se han registrado eventos adversos” y ofreció “mis mejores deseos a nuestros ciudadanos afectados por el terremoto”. Sin embargo, horas más tarde confirmó el colapso de un edificio en Sındırgı y reportes preliminares de personas heridas.

En tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, señaló: “Extiendo mis mejores deseos a todos nuestros ciudadanos afectados por el terremoto que ocurrió en Balikesir y que también se sintió en nuestras provincias regionales”.

“Desde el principio, todas las instituciones pertinentes han actuado y están tomando las medidas necesarias. Estamos siguiendo de cerca estas iniciativas“, añadió.

Y cerró pidiendo “que Dios proteja a nuestro país de todo tipo de desastres”.