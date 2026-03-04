Pese a llamado de Boric: comisión de Educación no logra acuerdo y proyecto de sala cuna no será aprobado antes del cambio de mando

4 DE MARZO DEL 2026 LOS MINISTROS NICOLAS CATALDO, GIORGIO BOCCARDO Y MACARENA LOBOS, DURANTE COMISION DE EDUCACION DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

A una semana del cambio de mando, y tras la discusión transcurrida durante la tarde de este miércoles en la comisión de Educación del Senado, finalmente el proyecto de sala cuna continuará en tramitación y no estará listo durante el gobierno de Gabriel Boric.

En la instancia, acordaron solicitar, en la sala del Senado, un plazo máximo hasta el 30 de marzo para presentar las nuevas indicaciones al proyecto, luego de que la votación no pudiera concretarse en la comisión.

Pese a la solicitud de “voluntad política” que hizo el Presidente Gabriel Boric, los parlamentarios no lograron llegar a acuerdos tras un tenso debate que no permitió a los ministros de Educación, Nicolás Cataldo; del Trabajo, Giorgio Boccardo y de la Segpres, Macarena Lobos, exponer los avances, tras ser interpelados por los integrantes de la comisión.

La discusión se produce en medio del complejo escenario legislativo que enfrenta el Ejecutivo puesto que, tanto el proyecto de sala cuna universal como el de financiamiento a la educación superior, formaban parte de los compromisos estructurales de este gobierno.

El debate

La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, dio inicio a la discusión explicando los acuerdos y avances que han logrado respecto a este tema, afirmando que “el Ejecutivo, ha trabajado arduamente y con distintos actores para construir una base sólida sobre la cual poder avanzar en este proyecto".

Sin embargo, el presidente de la comisión, Gustavo Sanhueza (UDI), interpeló a la secretaria de Estado y la instó a aclarar la afirmación. “Si va a decir que hubo acuerdo, diga con quién, por favor”, señaló, tras asegurar que ninguno de los integrantes presentes fue consultado.

La ministra explicó que se lograron acuerdos con algunos parlamentarios y técnicos designados. Por su parte, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo -quien también asistió a la reunión-, aclaró que, pese a los percances ocurridos en los últimos dos meses, es prioridad abordar las preocupaciones en materia de financiamiento y el estándar educativo del proyecto .

Además, señaló que como Ejecutivo espera “que la declaración de que este proyecto es prioritario, se muestre en la continuidad de este debate y no se deje de lado, porque entendemos que es una prioridad país, más allá de la polémica del verano”.

El punto más tenso del debate lo marcó la senadora, Yasna Provoste quien endureció el tono y apuntó al ministro Boccardo. “Si este era un proyecto tan importante, me llama la atención que aquí a nosotros, como centro izquierda, nunca se nos convocó a una reunión para decir qué es lo que estaban pensando", sentenció.

En esa misma línea, apuntó a las intenciones del gobierno por querer llegar a acuerdos con las “fuerzas opositoras” para este proyecto, comparándolo con el trabajo realizado en conjunto a otras autoridades, como el ministro, Nicolás Cataldo.

La discusión concluyó con la petición de un plazo máximo para presentar las indicaciones pendientes hasta el 30 de marzo.