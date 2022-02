Piñera anuncia iniciativa para crear el primer sistema integrado de atención de emergencias del país

En Estados Unidos, los habitantes de ese país si tienen una emergencia llaman al 911. Independiente si se trata de un acontecimiento policial, de salud o un incendio.

En Chile en cambio tenemos tres números: 133 para Carabineros, 132 para Bomberos y 131 para salud. Sin embargo, eso podría llegar a su fin y unificarse en un solo número.

Hoy el Presidente Sebastián Piñera anunció una iniciativa para crear el primer sistema integrado de atención de emergencias, en una actividad donde estuvo acompañado del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado; la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt y el Ministro de Salud, Enrique Paris.

En este sistema, que por ahora es una iniciativa piloto, se busca implementar un centro único e integrado de atención de llamadas de emergencias y despacho a través del cual se conecte a Carabineros, Bomberos y SAMU.

De acuerdo al gobierno, el proyecto nace como una propuesta del Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública. Para esto, el Ministerio del Interior firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el cual se encargó un estudio que permita implementar el servicio, con una mesa de trabajo permanente para definir dónde y cómo se hará la iniciativa piloto.

Esa mesa estará integrada por un representante de la Subsecretaria del Interior, dos representantes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, un representante de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile; un representante de la Junta Nacional de Bomberos y dos representantes de la Fundación Paz Ciudadana.

“No se trata solamente de un número único, detrás de ese número único tiene que haber una coordinación”, explicó Piñera.

El Mandatario explicó que “lo que hacemos hoy es recibir un informe completo de paz ciudad y que complementa el trabajo que ha hecho las tres instituciones desde hace mucho tiempo, han habido muchas iniciativas en el tiempo pero no han podido llegar a puerto. Y lo que queremos es darle el impulso final para que en chile tengamos un sistema único de respuestas frente a emergencias”.

El objetivo es que el Ministerio del Interior ejerza un rol de coordinación entre las instituciones para garantizar su funcionamiento, a través del cual pueda promover acuerdos y definir el papel de cada uno de los servicios de emergencia. De esta forma, en una primera etapa, se busca instalar un nivel de recepción de llamadas o “call taker”, en el cual se garantice la recepción, categorización, priorización y derivación de llamadas de emergencias.

De acuerdo al gobierno, en el caso de Carabineros, existe información de llamados inoficiosos o que no requirieron procedimiento policial que corresponden al 72% de las llamadas recepcionadas: “El estudio establece que la atención de llamadas que no generan procedimientos o no pertinentes supone problemas de eficiencia de las plataformas de atención, con una mala utilización de recursos tecnológicos (líneas telefónicas) y humanos, lo cual estaría perjudicando la capacidad de atención de la central y el contacto del ciudadano con el operador, afectando negativamente la calidad del servicio”

En ese sentido, se informó que la iniciativa busca evaluar alternativas en dos ámbitos: “Mejorar la recolección de información por parte de las instituciones encargadas de responder a las emergencias en Chile, implementando sistemas de registro de la información en tiempo real, gestión de los recursos humanos y apoyo logístico para la prestación de servicios”.

Además, “mejorar el acceso a la información, permitiendo un mayor conocimiento del funcionamiento de los números de emergencia, la forma de acceder a ellos, los casos en que se debe utilizar el sistema y los estándares mínimos de atención comprometidos”.

“Vamos a evolucionar hacia un número único para que la gente se grabe en la cabeza un solo número, donde va a encontrar ayuda oportuna, eficaz y eficiente en emergencias de salud, incendios y seguridad”, dijo el Mandatario. El número de teléfono aún no está definido.