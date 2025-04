Planta de Sinovac en Chile: el proyecto que debía operar en 2023 sigue detenido y gobierno diseña nueva licitación

El ambicioso proyecto de Sinovac para producir vacunas en Chile está en pausa. Aunque en 2022 comenzó la construcción de una planta en Quilicura, con una inversión de US$ 100 millones, hoy la iniciativa sigue sin fecha de reactivación. La empresa china condicionó su continuidad a una licitación pública de largo plazo para la compra de vacunas, y el gobierno, en respuesta, trabaja en un nuevo concurso que promueva la instalación de esta industria en el país.

“Se estima que la planta estará operativa para el primer semestre de 2023 y, tanto en la fase de construcción como en la puesta en marcha de estas instalaciones, se generarán más de 100 nuevos puestos de trabajo, entre los cuales se incluye a operarios y profesionales encargados de mantener los altos estándares de producción y distribución de vacunas que exige Chile y el mundo”, comunicaba la empresa China el 12 de mayo de 2022, cuando comenzaba la construcción.

Sin embargo, ya han pasado casi dos años desde que se fijó el primer plazo para su puesta en marcha –el primer semestre de 2023–, y nada de eso se ha concretado. Con el tiempo, las expectativas se fueron enfriando. Aunque la obra en Quilicura alcanzó a iniciarse, hoy no hay fecha de apertura ni certezas sobre su continuidad. En diciembre de 2023, la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, afirmó que la farmacéutica había decidido no seguir adelante con el proyecto en Chile. La declaración generó ruido, al punto que la misma compañía tuvo que salir a matizar: no descartaban instalarse, pero condicionaban cualquier paso a una licitación pública que asegurara demanda a largo plazo.

Y aunque el gobierno no reconoce una negociación directa con Sinovac, el Ministerio de Economía confirmó a La Tercera que, “más que una negociación específica, estamos avanzando en el diseño de una licitación pública que promueva la instalación de la industria de producción de vacunas en el país”.

En ese marco, el Ministerio de Economía lanzó en agosto de 2024 una segunda consulta pública –la primera se realizó en 2023– con el objetivo de recabar antecedentes para diseñar una futura licitación que permita abastecer y producir vacunas contra la influenza en Chile. La iniciativa apunta a generar condiciones para que empresas del rubro se instalen en el país, como una manera de reactivar la industria local y avanzar hacia la autonomía sanitaria.

El impulso por retomar el proyecto cobró fuerza a mediados de 2024, cuando representantes de Sinovac sostuvieron reuniones con los ministerios de Ciencia y Economía, además de InvestChile, para manifestar su disposición a continuar con la planta, siempre que se establecieran condiciones favorables, como la existencia de un mercado asegurado para sus vacunas.

Además, actualmente y acorde con el registro en línea del propio ISP, Sinovac tiene registro en Chile de dos vacunas de nombre Anflu contra la influenza (ambas desde 2014 y renovadas por última vez en octubre de 2019), la CoronaVac contra el Covid-19 (inscrita en noviembre de 2023), y otras dos que fueron inscritas a mediados delaño pasado, específicamente el 24 de junio: Healive y Healive pediátrica, ambas contra la hepatitis A.

“Estamos preparándonos para una licitación que busca proveer de vacunas contra la influenza a largo plazo y avanzamos progresivamente. Además, hemos hecho ensayos clínicos en Chile. No solo en Covid sino que también en influenza”, había señalado Weining Meng, vicepresidente de Sinovac, al ser consultado por La Tercera sobre el futuro del proyecto en el país en diciembre de 2024.

Eso sí, en octubre de 2023, la farmacéutica china Sinovac decidió no continuar con otro proyecto que tenía en paralelo a la planta: la instalación de un centro de innovación y desarrollo en Antofagasta, argumentando que el terreno ofrecido no cumplía con los requisitos técnicos necesarios, como el acceso adecuado a servicios básicos, entre ellos el agua potable. La decisión generó críticas hacia el gobierno chileno por la gestión del proyecto. En respuesta, la Embajada de China en Chile, a través de su encargado de negocios, Ma Zhen, restó importancia al asunto, calificándolo como una “decisión empresarial basada en las reglas del mercado”, y reafirmó la confianza del gobierno chino y sus empresas en el mercado chileno.