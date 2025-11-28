Poder Judicial realizará Primera Jornada Nacional de Infancia con representantes de todo el país

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre tendrán lugar la Primera Jornada Nacional de Infancia, inédita medida que congregará a ministros y jueces de todo el país, encabezados por la ministra de la Corte Suprema María Soledad Melo, y a niños, niñas y adolescentes del Consejo Asesor del Servicio de Protección Especializada de la Infancia y Adolescencia.

El objetivo, como indican desde la Corporación Administrativa del Poder Judical (CAPJ), es discutir sobre “iniciativas para abordar los problemas y desafíos en temáticas de familia e infancia, proponer iniciativas y trabajar con representantes de otras instituciones relacionadas con la materia en una agenda de trabajo hacia el 2030″.

En la instancia trabajarán en comisiones, tal como lo han hecho durante el último año, contanco con la participación y apoyo de profesionales de Consejerías Técnicas, Centro de Seguimiento de Medidas de Protección, Defensoría de la Niñez, Unicef e instituciones sin fines de lucro, organismos gubernamentales.

Cuentan, además, con la coordinación de un equipo integrado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rafael Corvalán y la Unidad Acta 37- 2014, a cargo de Brenda Mendoza, sicóloga de Corte Suprema y el apoyo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Las comisiones participantes en la preparación de esta jornada se han dividido por las siguientes temáticas:

Avances y Desafíos de la Ley 21.430: Esta normativa entró en vigor en 2022, ha logrado establecer un Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, cambiando el paradigma de la visión tutelar a la de “sujetos de derecho”. Estará a cargo de la jueza de Viña del Mar Macarena Osorio.

Coordinación del Poder Judicial con instituciones colaboradoras: Se abordará la relación de la institución con las subcomisiones del Servicio de Protección Especializada, Subsecretaría de la Niñez, Gendarmería de Chile y Servicio de Protección Especializada por Adolescentes próximos a cumplir mayoría de edad. A cargo de la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca Jeannette Valdés.

Coordinación con Servicio de Protección Especializada y Subsecretaría de la Niñez, a partir de mesa nacional , a cargo de la ministra de la Corte de Apelaciones de Chillán Paulina Gallardo.

Modalidades alternativas al cuidado de niños, niñas y adolescentes , a cargo del juez del 4to Juzgado de Familia de Santiago Pedro Maldonado.

Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en Movilidad Humana , a cargo de la jueza preferente del Centro de Medidas Cautelares María Olga Troncoso.

Prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, mecanismos de evaluación, observación y seguimiento judicial, a cargo de la jueza del Juzgado de Familia de Villa Alemana Paz Cataldo.

Mecanismos de evaluación, observación y seguimiento judicial, a cargo del Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco Alberto Amiot.

Cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales en materia de infancia, a cargo de la fiscala judicial de la Corte de Apelaciones de Antofagasta María Teresa Quiroz.

Estos grupos de trabajo han comprometido la entrega de un cuaderno compilado en materia de infancia y familia, que se elaborará conforme al trabajo de dichas comisiones, que trazarán nuevos desafíos en materia de infancia, implementando mejoras en la innovación, coordinación y trabajo conjunto con otras instituciones, que permita la materialización de este trabajo.