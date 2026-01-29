Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

Una querella de capítulos acogida por la Corte Suprema posibilitó a la Fiscalía de Los Lagos formalizar y solicitar medidas cautelares para la exministra del máximo tribunal Ángela Vivanco.

El Ministerio Público busca la prisión preventiva de Vivanco por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho y lavado de activos en la llamada trama bielorrusa.

Este jueves, en la tercera jornada de formalización de la exjueza, el fiscal Marcos Muñoz indicó que actualmente cuentan con más información sobre las ilegalidades en que habría incurrido la abogada y académica que llegó a ser vocera del máximo tribunal.

Muñoz dijo que habría más delitos para imputar y explicitó que consideran, desde ya, una reformalización.

“Cuando se formalizó el día lunes, nos abocamos, de alguna manera, a lo que se había solicitado en la querella de capítulos, pero los antecedentes que fueron expuestos posteriormente, dan cuenta del avance que ha tenido la investigación desde el mes de noviembre del año pasado a la fecha y que nos permiten sostener ya la existencia de otros días y horas y fechas en que se habrían cometido estos delitos”, sostuvo el fiscal.

Tal planteamiento, lo mencionó ante una argumentación de la defensa respecto a que las penas probables serían menores a las que busca el Ministerio Público ya que el delito de cohecho sería uno solo continuado.

“Es decir, todo esto que se ha descrito es una sola conducta y por lo tanto es un solo delito y no serían delitos reiterados”, puntualizó el fiscal parafraseando lo que planteó la defensa.

“Aquí hay una especificidad acerca de los días que ocurrieron ciertas conductas, hay una especificidad acerca de los hechos que se han descrito y por lo tanto nos encontramos figuras que por sí solas, cada una de ellas, satisface en forma autónoma distintos delitos de cohecho. Y en razón de aquello es que se ha hecho la imputación.

Muñoz precisó que “aunque sea un solo delito, como señala la defensa”, la imputada no podría optar al mínimo de pena y debería cumplir con cinco años y un día de presidio por cohecho y cinco años y un día de presidio por lavado.

“Nosotros entendemos de que hay delitos reiterados, por lo tanto estamos frente a varios delitos de cohecho y de lavado de activos, algunos de los cuales nos referiremos posteriormente en otra instancia cuando se pueda reformalizar la investigación e incorporar estos nuevos que han sido develados al momento”, señaló.