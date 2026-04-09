Tras informe de Contraloría: ACHM rechaza propuestas que “buscan imponer medidas que perjudican a los municipios”

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) emitió un comunicado respondiendo a las propuestas que han surgido tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que múltiples municipalidades del país desembolsaron más recursos públicos en celebraciones que en asistencia social a personas naturales.

Ante ello, desde la ACHM señalaron que reconocen y valoran el rol esencial que cumple la Contraloría en el fortalecimiento de la gestión municipal, y que “cuando la fe pública se ve vulnerada, no vacilamos en exigir que la ley se aplique con toda su fuerza”.

“Sin embargo, rechazamos con firmeza las propuestas que, aprovechando casos puntuales, pretenden imponer medidas generalizadas que perjudican a la totalidad de los municipios del país y, en consecuencia, a millones de vecinos. Estas iniciativas no solo revelan un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado; constituyen un retroceso inaceptable para la descentralización y la justicia territorial”, acusan desde la ACHM.

Añadiendo que “los problemas deben abordarse con más y mejores mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, no con medidas populistas que castiguen a quienes cumplen su labor con honestidad y compromiso todos los días”.

“Chile necesita avanzar hacia un municipalismo más fuerte, con mayores atribuciones y recursos. Esa es la dirección correcta. Debilitar a los municipios no resuelve ningún problema: solo aleja al Estado de las personas”, aseveraron desde la asociación.

“Hacemos un llamado urgente al Congreso Nacional a cumplir con su responsabilidad y acelerar la tramitación del Proyecto de Ley de Integridad Municipal, en trámite desde 2021. No hay justificación para seguir postergando esta reforma”, agregaron.