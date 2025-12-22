Ante pronóstico de altas temperaturas y fuertes vientos: declaran alerta preventiva para Valparaíso por amenaza de incendios forestales

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró esta tarde el estado de alerta temprana preventiva para la Región de Valparaíso ante la amenaza de incendios forestales producto de un complejo pronóstico meteorológico.

La alerta preventiva rige para el territorio continental de la región, y no afecta a la provincia de Isla de Pascua ni a la comuna de Juan Fernández.

Tal medida se adopta luego de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informara que, para los próximos días, están pronosticados indicadores que generan condiciones propicias para incendios forestales, a saber “temperatura sobre los 30°C en valle e interior, rachas de viento superior a 30 km/hrs y baja humedad relativa de día”.

Por ejemplo, para este martes la Dirección Meteorológica pronostica una máxima de 32° para Calera, Quillota, Villa Alemana y Quilpué, y de 33° para San Felipe, Los Andes y Casablanca, temperaturas que se mantendrían o irían al alza durante los próximos días.

En consideración a estos antecedentes, Senapred indicó que la alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten.

Cabe recordar que la declaración de alerta temprana preventiva se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.