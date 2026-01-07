Por riesgo de contaminación de toxina: Minsal emite Alerta Alimentaria para Alfamino, fórmula infantil para necesidades especiales

El Ministerio de Salud ha emitido en la última jornada una Alerta Alimentaria para Alfamino, una fórmula infantil elaborada e importado por la empresa Nestlé, debido a riesgo de contaminación por una toxina.

Según han detallado la autoridad sanitaria, el producto afectado corresponde a una fórmula infantil para necesidades especiales -como alergias alimentarias- la cual presenta riesgo de contaminación por una toxina producida por el microorganismo Bacilus cereus.

La toxina cereulida, la cual es producida por el microorganismo Bacillus cereus, está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos).

“Es una toxina estable y es muy poco probable que se inactive mediante el procesamiento térmico de los alimentos”, se indica.

Desde el Minsal han indicado que se encuentran realizando las gestiones para tomar las medidas sanitarias respectivas, entre otras, la no distribución o comercialización de los productos afectados.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas (vómitos), se recomienda acudir a un centro de salud correspondiente.

Desde el ministerio han hecho un llamado a no consumir el producto afectado, correspondiente a los siguientes lotes:

Producto: ALFAMINO

Importado por: Nestlé Chile S.A

N° lote: