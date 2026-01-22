Postulación de fiscales regionales a la Centro Norte pone a prueba medida de Valencia para terminar con “sillas musicales”

Poner fin al juego de “ las sillas musicales ” dentro de la Fiscalía fue una de las 11 medidas anunciadas en enero de 2023 por el fiscal nacional Ángel Valencia apenas asumió como máxima autoridad del Ministerio Público.

La medida fue interpretada por los actores del sistema penal como el término de una cuestionada práctica donde los fiscales regionales, cuya labor dura ocho años, postulan a otra jurisdicción mientras están cumpliendo su cargo. “Poner término a la práctica de la rotación de distintos funcionarios en diferentes puestos en Fiscalía, tanto administrativos como directivos”, decía la medida.

La Asociación Nacional de Fiscales aplaudió la iniciativa, señalando que “ era una reivindicación histórica ” ya que pasar de una jurisdicción a otra como el máximo jefe regional “violaba el espíritu de la norma”.

Ahora que hay un concurso abierto para buscar un nuevo fiscal regional la medida autoimpuesta por Valencia vuelve a resonar en el Ministerio Público. Esto porque en abril el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz concluirá su periodo legal y entre los postulantes hay dos fiscales regionales en ejercicio: Héctor Barros de la Metropolitana Sur y Mario Carrera de Arica.

La silla musical

Recordado es el caso del exfiscal Alberto Ayala quien ocupó el cargo de fiscal regional en cuatro oportunidades : Antofagasta dos veces, Los Lagos y en la jurisdicción Metropolitana Oriente. Su último paso fue como jefe de la Fiscalía de Antofagasta donde estuvo de 2015 a 2023.

No satisfecho aún del trabajo en el Ministerio Público , tras salir del norte asumió como jefe de Recursos Humanos en la Fiscalía Centro Norte junto a Armendáriz. Vale decir, 26 años ligado al Ministerio Público.

En 2023 cuando Valencia llegó al Ministerio Público hizo un guiño al gremio de fiscales y dio una señal de que estaba interesado en ponerle fin al traspaso de fiscales regionales de jurisdicción en jurisdicción, a pesar de que en realidad no existe un impedimento legal para postular.

El artículo 86 de la Constitución señala los requisitos de los postulantes, entre los cuales están ser abogado, haber cumplido 30 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Nada dice sobre estar ejerciendo ya la función.

La Tercera consultó a Barros y Carrera sobre la medida que anunció Valencia en 2023, pero no fue posible obtener una respuesta. En privado, por ejemplo, quienes conocen a Barros señalan que el actual fiscal regional de la zona Sur cumple con los requisitos legales y quiere seguir aportando su experiencia de 25 años al interior del Ministerio Público. Su mandato termina en mayo de 2027. Las mismas fuentes ponen el acento en que quien elige es Valencia y que su criterio en estos tres años pudo haberse modificado.

Algo similar señalaron por el lado de Carrera, quien se encuentra de vacaciones. “Son libres de postular”, resumieron desde su entorno. Carrera finaliza su período en Arica en 2029.

La respuesta de la Fiscalía

Este medio también se comunicó con la Fiscalía Nacional para conocer cuál es la postura de Valencia ante estas postulaciones. En un comunicado señalaron que el término “sillas musicales” no abarcaría el de fiscales regionales: “Lo que el fiscal nacional señaló al asumir fue el fin de las llamadas ‘sillas musicales’ como práctica automática o discrecional, es decir, la rotación de autoridades y funcionarios entre cargos sin concursos ni evaluaciones de mérito “.

“Esa definición sigue plenamente vigente. En este caso no hay una designación directa ni un traslado automático, sino un concurso público, regulado por la Constitución y la ley, al que pueden postular todos quienes cumplan los requisitos, incluidos fiscales regionales en ejercicio”, agregaron.

Para argumentar la idea, añadieron: “ El principio que se buscó instalar es que los cargos se provean por mérito, trayectoria y proyecto, y no por movimientos internos predetermina dos. Que existan fiscales regionales postulando no contradice ese criterio, porque no hay rotación asegurada ni ‘sillas musicales’, hay un proceso competitivo, con evaluación objetiva y una decisión fundada".

Ahora deberán ser los dos plenos de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel quienes elijan una terna para que luego Valencia decida quién será el jefe de la fiscalía más importante de la Región Metropolitana. Los otros postulantes, hasta el cierre de esta edición, son el abogado Carlos Quezada, el fiscal Francisco Jacir, el fiscal Marcelo Cabrera y el defensor Pedro Narváez. El concurso finaliza a las 23.59 de este jueves.

Desde la Asociación Nacional de Fiscales no se refirieron a las postulaciones y señalaron que no es competencia del gremio comentar concursos abiertos ya que aún no hay una terna confeccionada por las cortes.