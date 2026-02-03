SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto

    El defensor Cristóbal Bonacic aseguró que su acceso a la información de la carpeta investigativa ha sido “parcial” porque, según dijo, la Fiscalía Oriente "no ha tenido la capacidad técnica de poder entregarla de forma oportuna”.

    Por 
    José Navarrete
     
    Javiera Arriaza
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El 9° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a planteamientos realizados por la defensa de Cathy Barriga y postergó para el 4 de agosto la audiencia de preparación de juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú.

    La Fiscalía Oriente está pidiendo penas de más de 23 años de cárcel para la exautoridad.

    Tras la audiencia que se realizó este martes, el abogado defensor de Barriga, Cristóbal Bonacic, descartó una “maniobra dilatoria” en la solicitud que hicieron y valoró la decisión del tribunal.

    El abogado explicó que la carpeta investigativa a la que accedieron recientemente tiene dos partes.

    “Una parte que son las documentaciones, los folios, los tomos propiamente, que son más de 124 mil hojas. Y además tiene una serie de documentos que están en un número único de evidencia. Esos suman más de 142 y son 32 terabytes. Si ustedes seriamente calculan cuánta información corresponde, es muchísima”, explicó.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Bonacic aseguro que su acceso a la información de la carpeta ha sido “parcial” porque, según dijo, “el Ministerio Público no ha tenido la capacidad técnica de poder entregarla de forma oportuna”.

    “Eso ha traído como consecuencia necesaria la suspensión de esta audiencia hasta el mes de agosto próximo, cosa que esta defensa puede ejercer un derecho natural, que tiene toda persona imputada de poder defenderse”, afirmó.

    Barriga, en tanto, encaró a la prensa, pidiendo un trato igualitario con el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, querellante en el caso.

    Previamente, la figura televisiva comentó que era “justo por la igualdad y equidad de género” la habilitación de un módulo especial, como una Capitán Yáber para mujeres, en la cárcel San Joaquín.

    Por su parte, el fiscal jefe de Alta complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, dijo que no era algo sorpresivo lo ocurrido en la audiencia y que al considerar “el enorme caudal de antecedentes” de la investigación se hacen “razonables peticiones de esta naturaleza”.

    “En la investigación constan antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva. En la cual hemos tratado de allegar a la mayor cantidad posible de medios probatorios para poder acreditar en este caso los hechos que son parte de la acusación”, sostuvo el persecutor.

    Sepúlveda precisó que la carpeta se entregó al tribunal el mismo día en que se presentó la acusación cumpliendo con la obligación legal del Ministerio Público.

    “Lo que estaba pendiente es que la defensa retirara de la fiscalía alguna evidencia que no estaba en la custodia. Que guarda relación con ciertos archivos digitales que ellos no han podido hacerse a la fecha”, puntualizó.

