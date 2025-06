Presidenta Colmed Santiago: “Es urgente que ingrese el proyecto de ley que limita la jornada de médicos embarazadas”

El Colegio Médico (Colmed) tiene una nueva cruzada: limitar la carga laboral de las profesionales de la salud embarazadas con contratos de 22 y 28 horas semanales. Actualmente, estas profesionales deben trabajar hasta 50 horas semanales debido a la forma en que se reorganizan sus turnos durante la gestación.

Esto, de acuerdo con la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, representa un riesgo para la salud de las profesionales y la del bebé en gestación. Por esta razón, exigen que la jornada para este grupo de mujeres no supere las 44 horas semanales, solo en horario diurno y sin reducción de sus remuneraciones.

El gremio ha intentado en más de una ocasión cambiar este escenario, hasta ahora sin éxito. Y es que, por la naturaleza de las modificaciones que se requieren, es necesario que sea el Presidente, en este caso Gabriel Boric, quien ingrese el proyecto de ley al Congreso, ya que la iniciativa implica ajustes a normas laborales que solo pueden ser impulsadas por el Ejecutivo.

¿Cuál es el problema que enfrentan las profesionales de la salud embarazadas?

Las médicos, dentistas y químicas farmacéuticas que trabajan en el sistema público suelen estar contratadas bajo la modalidad conocida como 22-28, que es la forma que tiene el sistema para organizar los turnos. Este contrato considera 22 horas de trabajo diurno a la semana, lo que corresponde a media jornada, más un turno de 24 horas cada seis días. De ahí su nombre, porque en promedio la carga semanal totaliza 28 horas. Cuando una profesional queda embarazada, el Código del Trabajo establece que no puede realizar turnos nocturnos, por lo que es liberada de ellos. Sin embargo, las horas correspondientes a esos turnos (son, en promedio, cinco turnos al mes, lo que dividido da 28 horas semanales aproximadamente) se trasladan completamente al horario diurno, lo que en la práctica obliga a estas trabajadoras a cumplir una jornada de 50 horas semanales solo en horario diurno.

¿Cómo se organizan esas 50 horas?

Es a convenir con la jefatura, pero obligatoriamente hay días en que deben salir más tarde. Claramente no es fácil, incluso desde el punto de vista práctico, tener a una doctora que se queda trabajando después del horario habitual. A esto se suma que, si la profesional trabaja en un lugar aislado, con problemas de seguridad o en un contexto de agresiones o alta delincuencia, también representa un riesgo que deba salir sola. Por esto es que desde el Colmed llevamos años solicitando en todas las instancias que cambie la normativa y que las médicos embarazadas puedan cumplir un horario que sea el normal del trabajo diurno. Nuestro objetivo es que ninguna en un hospital público esté obligada a trabajar más de 44 horas semanales.

¿Qué gestiones han hecho para eso?

Hemos tocado todas las puertas. Solicitamos primero una aclaración a la Contraloría, pensando que esto era un error. Sin embargo, la Contraloría ratificó que correspondía cumplir las 50 horas diurnas. Luego tratamos de presentar la iniciativa al Senado, a través de la senadora Ximena Órdenes, pero fue declarado inadmisible. Por eso, hoy la responsabilidad está en el Presidente Gabriel Boric de presentar este proyecto de ley, que es muy sencillo, que no incurre en gasto y que significa un mínimo para la protección de la maternidad y la protección de los derechos de las mujeres. Las médicos incluso esconden sus embarazos para no tener que cumplir esta jornada extenuante diurna.

¿Qué gestiones están haciendo para llevar esto al Presidente?

Nos hemos reunido en el Ministerio de la Mujer, que ha demostrado muy buena disposición para que esto pueda avanzar. También estuvimos en el Ministerio del Trabajo, donde también creo que hay una buena disposición. En el Ministerio de Salud se ha estado evaluando el proyecto y entiendo que hoy día está siendo revisado en una unidad de redes asistenciales. También tuvimos una reunión de lobby con la Dirección de Presupuestos para explicar por qué esto no incurre en gastos.

¿Por qué no incurre en un gasto?

Reemplazar el turno nocturno es un gasto para el sistema, porque es un gasto en el que el sistema ya incurre. La reducción de la jornada de 50 a 44 horas son horas extras con las cuales el sistema no contaba, por lo que no es necesario reemplazarlas. Por eso, en Dipres creo que entendieron la argumentación y hoy lo que nos falta es la voluntad política de ingresar el proyecto, que está en manos del gobierno. En ese contexto exigimos como Colegio Médico que el gobierno cumpla con su compromiso feminista y que pueda terminar con esta norma que redistribuye la jornada nocturna y que es perjudicial para la salud de las trabajadoras embarazadas.

¿Cómo esta jornada perjudica a las mujeres embarazadas?

La literatura afirma que el trabajo extenuante en el embarazo tiene efectos negativos. Puede significar mayor riesgo de parto prematuro u otras condiciones adversas para la salud de la madre. Por un lado, se libera del turno nocturno porque también representa un mayor riesgo como la restricción del crecimiento intrauterino, o sea, que el feto no se desarrolle bien. Pero esa liberación de guardia supone que la sobrecarga sea en el día, y eso es el problema que tenemos hoy. Esto lleva a que muchas mujeres médicos escondan sus embarazos porque no ven compatible el poder cumplir esa jornada diurna.

¿Tienen un balance de cuántas mujeres pasan por este problema?

Sí. Desde 2023 hasta ahora hemos orientado, a través de nuestra unidad de defensa de género, a 100 mujeres. Igual, entendemos que no todas van a solicitar ayuda. Además, no todas las trabajadoras de la salud son colegiadas. Con todo, estimamos que anualmente no deben ser más de 100 mujeres en esta situación. Por eso esto no va a significar una dificultad para los servicios de salud para reorganizar las prestaciones.

De acuerdo con las gestiones que han realizado, ¿qué viabilidad le ven a que su exigencia prospere?

Vemos que es urgente que el proyecto ingrese a tramitación en los próximos meses. Ya en septiembre empieza la discusión presupuestaria y claramente esto no va a ser prioritario. Esperamos que el Ministerio de Salud tenga la voluntad de impulsar este proyecto y que lo priorice. No podemos permitir que médicos embarazadas sigan escondiendo sus embarazos. Eso es inhumano. El proyecto de ley se debe enviar ahora, para poder tener una discusión parlamentaria que creemos que será rápida y fácil, en el sentido de que la protección de la maternidad genera mucho consenso en todos los sectores políticos.